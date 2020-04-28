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POLİTİKA

FETÖ ve PKK destekçisi hesaplar İsveç'te yaşayan Gülüşken ailesine iftira kampanyası başlattı

İsveç'te, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken ile ailesi PKK ve FETÖ destekçisi sosyal medya hesaplarının hedefi haline getirildi. İlk olarak CHP'ye yakın TELE 1 kanalının 'İsveç muhabiri' olarak yayına bağladığı Seda Şanlıer'in yalan bilgileri ile başlayan linç kampanyası, ailenin kızları Samira ve Leyla'yı hedef gösteren paylaşımlarla devam etti. PKK ve FETÖ destekçisi hesaplar sosyal medyada İsveç Krallığının aileye dava açtığını ve Emrullah Gülüşken kızlarının ifadelerinde "babam kendi isteğiyle hastaneye yatmadı" dediği yalanını yaydılar. Bu yalan üzerine çok sayıda paylaşım yapılırken Yeni Şafak'ın ulaştığı Leyla Gülüşken, "Öyle bir şey yok Nereden geleceklerini şaşırdılar" diyerek İsveç'te kendilerine dava açılmadığını söyledi. Terör destekçisi hesaplar sahte mahkeme evrakı olarak da Emrullah Gülüşken'in geçtiğimiz yıllarda eski eşi ile olan davalarının İsveççe dilindeki evraklarını paylaştı. PKK ve FETÖ’cülerin yalan furyasına CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da dahil oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsveç'te yaşayan Leyla ve Samira Güüşken
İsveç'te yaşayan Leyla ve Samira Güüşken

İsveç’te koronavirüs teşhisi konmasına rağmen tedavi edilemeyerek eve gönderilen Emrullah Gülüşken’in ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmesini "şov" olarak sunanlar, şimdi de Gülüşken ailesini hedef almaya başladı.

İlk olarak önceki akşam CHP'nin kanalı TELE 1 skandal bir yayına imza attı. Kanalın, İsveç muhabiri olarak ekrana çıkardığı, terör örgütü THKP-C'nin firari lideri Hamza Yalçın'ın eşi Seda Şanlıer, Batman'ın Gercüş ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve bu şehirden İsveç'e göç eden Emrah Gülüşken'in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'dan köylüsü olduğunu söyledi. Bu yalan bilgi aile tarafından kısa sürede yalanlasa da çok sayıda sosyal medya hesabından Gülüşken’in Bakan Koca’nın köylüsü olduğu ve ambulans uçak operasyonunun şov amaçlı yapıldığı yalanı yayıldı. Dünden itibaren ise Batman’ın Gercüş nüfusuna kayıtlı PKK mağduru bir aileye mensup olan Emrah Gülüşken’in kızları Samira ve Leyla’yı hedef yapan linç kampanyası başlatıldı.

CHP’nin kanalı İsveç lobiciliğine başladı: Fahrettin Koca yalanı Batman’dan döndü!
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CHP’nin kanalı İsveç lobiciliğine başladı: Fahrettin Koca yalanı Batman’dan döndü!
İsveç'te koronavirüs teşhisi konmasına rağmen tedavi edilemeyerek eve gönderilen Emrullah Gülüşken'in ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesini 'şov' olarak sunan CHP'nin kanalı TELE 1 skandal bir yayına imza attı. Reklam karşılığında İmamoğlu'ndan özür dileyen Can Ataklı'nın program yaptığı TELE 1'in, 'İsveç muhabiri' olarak ekrana çıkardığı Seda Şanlıer, Batman'ın Gercüş ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve bu şehirden İsveç'e göç eden Emrah Gülüşken'in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'dan köylüsü olduğu yalanını söyledi. Şanlıer, asılsız iddiasını Gülüşken'in Türkiye'ye getirilmesinin şov amaçlı yapıldığının ispatı olarak gösterdi.

PKK ve FETÖ’cüler üretti CHP’li Özkoç sahiplendi

PKK ve FETÖ destekçisi Twitter hesapları, İsveç Krallığının aileye dava açtığını ve Emrullah Gülüşken’in kızlarının ifadelerinin alındığı yönünde sahte içerikleri yaydılar. Leyla Gülüşken’in ifadesinde "babam kendi isteğiyle hastaneye yatmadı" dediğini ve ailenin sınır dışı edileceği yalanını yayan terör örgütünün yurt dışındaki besleme hesapları Türkiye’de muhalifleri de arkasına almayı başardı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da bu yalan furyasına katılarak “İsveç’ten hasta getirme olayı da yalan kurgu çıktı...” paylaşımı yaptı.


Eski eşi ile olan davanın evraklarını yayınladılar

Özkoç’ın sabah saatlerinde attığı bu tweetten sonra Gülüşken ailesinin kızları Samira ve Leyla’yı hedef alan paylaşımlar artmaya başladı. Terör destekçisi hesaplar, yalanlarına dayanarak olarak da Emrullah Gülüşken'in 2019 yılında eski eşi ile çocukların velayeti için görülen mahkemenin evraklarını yayınladılar.

Nereden geleceklerini şaşırdılar

İsveççe dilinde yazılı evrakları paylaşarak kafa karıştıran FETÖ ve PKK destekçisi hesaplara yanıtı ise çektiği video ile babası Emrullah Gülüşken’in sağlık durumunu tüm Türkiye’ye duyuran Leyla Gülüşken verdi. Yeni Şafak'ın ulaştığı Leyla Gülüşken, haklarındaki dava açıldığı ve ifade verdiklerine dair iddialar için "Öyle bir şey yok Nereden geleceklerini şaşırdılar" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesi ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilen Leyla ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesi ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilen Leyla ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz...' dedi.

İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan Türk hasta tedavi edilmeyerek evine gönderildi
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İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan Türk hasta tedavi edilmeyerek evine gönderildi
İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, sosyal medyada yayımladığı video ile yardım istedi. Gülüşken, 'Eve doktor gelip babamı kontrol ettikten sonra, ambulansı arayıp hastaneye kaldırılmasını istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra Kovid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler. Babamla birlikte bir ilaç, bir maske, bir koruyucu ekipman, hiç bir şey göndermediler. Evde iki çocuk ve iki genç var. Küçük çocukların astım hastalığı var. Babam kalp hastası ve bizim hayatımızı da tehlikeye attılar' ifadelerini kullandı.


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