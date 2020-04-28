FETÖ ve PKK destekçisi hesaplar İsveç'te yaşayan Gülüşken ailesine iftira kampanyası başlattı

İsveç’te koronavirüs teşhisi konmasına rağmen tedavi edilemeyerek eve gönderilen Emrullah Gülüşken’in ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmesini "şov" olarak sunanlar, şimdi de Gülüşken ailesini hedef almaya başladı.

İlk olarak önceki akşam CHP'nin kanalı TELE 1 skandal bir yayına imza attı. Kanalın, İsveç muhabiri olarak ekrana çıkardığı, terör örgütü THKP-C'nin firari lideri Hamza Yalçın'ın eşi Seda Şanlıer, Batman'ın Gercüş ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve bu şehirden İsveç'e göç eden Emrah Gülüşken'in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'dan köylüsü olduğunu söyledi. Bu yalan bilgi aile tarafından kısa sürede yalanlasa da çok sayıda sosyal medya hesabından Gülüşken’in Bakan Koca’nın köylüsü olduğu ve ambulans uçak operasyonunun şov amaçlı yapıldığı yalanı yayıldı. Dünden itibaren ise Batman’ın Gercüş nüfusuna kayıtlı PKK mağduru bir aileye mensup olan Emrah Gülüşken’in kızları Samira ve Leyla’yı hedef yapan linç kampanyası başlatıldı.



OYNAT 00:59 CHP’nin kanalı İsveç lobiciliğine başladı: Fahrettin Koca yalanı Batman’dan döndü! İsveç'te koronavirüs teşhisi konmasına rağmen tedavi edilemeyerek eve gönderilen Emrullah Gülüşken'in ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesini 'şov' olarak sunan CHP'nin kanalı TELE 1 skandal bir yayına imza attı. Reklam karşılığında İmamoğlu'ndan özür dileyen Can Ataklı'nın program yaptığı TELE 1'in, 'İsveç muhabiri' olarak ekrana çıkardığı Seda Şanlıer, Batman'ın Gercüş ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve bu şehirden İsveç'e göç eden Emrah Gülüşken'in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'dan köylüsü olduğu yalanını söyledi. Şanlıer, asılsız iddiasını Gülüşken'in Türkiye'ye getirilmesinin şov amaçlı yapıldığının ispatı olarak gösterdi. BiP'te paylaş

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PKK ve FETÖ’cüler üretti CHP’li Özkoç sahiplendi

PKK ve FETÖ destekçisi Twitter hesapları, İsveç Krallığının aileye dava açtığını ve Emrullah Gülüşken’in kızlarının ifadelerinin alındığı yönünde sahte içerikleri yaydılar. Leyla Gülüşken’in ifadesinde "babam kendi isteğiyle hastaneye yatmadı" dediğini ve ailenin sınır dışı edileceği yalanını yayan terör örgütünün yurt dışındaki besleme hesapları Türkiye’de muhalifleri de arkasına almayı başardı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da bu yalan furyasına katılarak “İsveç’ten hasta getirme olayı da yalan kurgu çıktı...” paylaşımı yaptı.

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İsveç’ten hasta getirme olayı da yalan - kurgu çıktı...



Reis değil Pinokyo🤥😄



Günaydın😊 — Engin Özkoç (@enginozkoc) April 28, 2020



Eski eşi ile olan davanın evraklarını yayınladılar

Özkoç’ın sabah saatlerinde attığı bu tweetten sonra Gülüşken ailesinin kızları Samira ve Leyla’yı hedef alan paylaşımlar artmaya başladı. Terör destekçisi hesaplar, yalanlarına dayanarak olarak da Emrullah Gülüşken'in 2019 yılında eski eşi ile çocukların velayeti için görülen mahkemenin evraklarını yayınladılar.

Nereden geleceklerini şaşırdılar

İsveççe dilinde yazılı evrakları paylaşarak kafa karıştıran FETÖ ve PKK destekçisi hesaplara yanıtı ise çektiği video ile babası Emrullah Gülüşken’in sağlık durumunu tüm Türkiye’ye duyuran Leyla Gülüşken verdi. Yeni Şafak'ın ulaştığı Leyla Gülüşken, haklarındaki dava açıldığı ve ifade verdiklerine dair iddialar için "Öyle bir şey yok Nereden geleceklerini şaşırdılar" ifadelerini kullandı.

Sabahtan beri, İsveç'in Gülüşken ailesine dava açtığı, Emrulah Gülüşken'in kızları Leyla ve Samira'nın ifadelerinde "Babam kendi isteğiyle yatmadı" dediği yazılıyor. Leyla ile görüştüm. Yanıtı aynen şöyle: Öyle bir şey yok Ersin bey. Nerden geleceklerini şaşırdılar. Ne diyeyim." — Ersin Çelik | #EvdeKal 🇹🇷 (@ersinceliq) April 28, 2020





OYNAT 02:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesi ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilen Leyla ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz...' dedi. BiP'te paylaş

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