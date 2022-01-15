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POLİTİKA

FETÖ’nün ‘A5’liklerine gözaltı

FETÖ’nün örgüte sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı “A5” kategorisinde yer alan eski 15 emniyet müdürü gözaltına alındı...

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
FETÖ’nün ‘A5’liklerine gözaltı ​
Balıkesir’in Edremit İlçesinde yurt dışına kaçma girişiminde olan FETÖ’cü çift yakalandı.

FETÖ’nün örgüte sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı “A5” kategorisinde yer alan eski 15 emniyet müdürü gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, tarafından soruşturmada HTS analiz çalışmaları sonucu ihraç edilen 19 birinci sınıf emniyet müdürü tespit edildi. Başsavcılık, şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkardı. Ankara merkezli 12 ilde dün eş zamanlı yapılan operasyonlarda şüphelilerden 15’i yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

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YAKALANAN İSİMLER

  • Gözaltına alınan eski emniyet müdürlerinin isimleri şu şekilde: Ali Asker, Ali Kaya, Ali Murat Dağlı, Galip Kahya, İbrahim Etem Demircioğlu, Mehmet Cengiz Deveci, Mehmet Erol, Mustafa Korkmaz, Mustafa Öztürk, Mustafa Uçar, Necmi Terzi, Osman Aktaş, Recep Baş, Seçkin Başsüllü ve Seydali Atik.

Kaçamadılar

Balıkesir’in Edremit İlçesinde yurt dışına kaçma girişiminde olan FETÖ’cü çift yakalandı. Telefon tamirciliği yapan Muhammet Kürşat A.’nın 7 yıl 6 ay, ev hanımı olan eşi Yasemin A.’nın ise 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandıkları öğrenildi.

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