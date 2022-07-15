FETÖ’ye Interpol kalkanı

Türkiye, 1999 yılından bu yana ABD’de yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen gibi 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında yurt dışına kaçan birçok FETÖ mensubunun iadesi için yoğun mücadele veriyor. 110 ülkeye kaçan bin 133 FETÖ mensubu için bin 234 iade talebi iletildi. Adalet Bakanlığı verilerine göre, günümüze değin ABD’den 227, AB üyesi ülkelerden 406 FETÖ mensubunun iadesi istendi. AB üyesi ülkeler içerisinde ise en fazla talep 129 kişi hakkında Almanya’ya, 97 kişi hakkında Yunanistan’a, 52 kişi hakkında Belçika’ya, 33 kişi hakkında Hollanda’ya ve 31 kişi hakkında İngiltere’ye iletildi.

6 YILDA HİÇBİR ADIM ATMADI

İade talepnamelerinin başında elebaşı Fetullah Gülen için hazırlananlar geliyor. Türkiye’nin bugüne kadar FETÖ elebaşıyla ilgili taleplerini ABD kabul etmedi. Adalet Bakanlığı, Gülen’in iadesine ilişkin ilk resmi süreci, 19 Temmuz 2016’da 4 ayrı iade dosyası göndererek başlattı. Daha sonra gönderilen iade talepleriyle birlikte 7’ye çıkan dosyada, Gülen’in işlediği 27 suç başlığı bulunuyor. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen ABD, bugüne kadar hiçbir adım atmadı. Bunların yanında, FETÖ’cü dernek, vakıf, okul gibi kuruluşların kurucu ve yöneticileri ile eski TSK ve Emniyet mensuplarının da iadeleri talep edildi. Üç iade talebi olan Sedat Zavar, İlker Usta 2015 yılında Romanya, Nuh Naci Konyalı 2020 yılında Cezayir tarafından kabul edildi.

287 TALEP REDDEDİLDİ

287 talep ise KKTC, Türkmenistan, Afganistan, Romanya, Yunanistan, Bosna Hersek, Mozambik, Avusturya, Almanya, Sırbistan, Kanada, İran, Belçika, Finlandiya, Hollanda, Kazakistan, Bulgaristan, Rusya, İngiltere, Peru, İsviçre, Irak, Filipinler, İtalya, Kırgızistan, Ermenistan, Kosova, Norveç, Brezilya, Polonya, Arjantin, Nijer, İsveç, Panama, ABD, Hırvatistan Nijerya, İspanya ve Güney Afrika tarafından mültecilik, vatandaşlık, çifte cezalandırılabilirlik şartını sağlamaması gibi gerekçelerle reddedildi.

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BİN 3 KIRMIZI BÜLTENLİ

Bin 3 kırmızı bülten talebi İçişleri Bakanlığı Interpol Daire Başkanlığına iletildi. Bununla birlikte, FETÖ mensuplarına ilişkin halihazırda kabul edilen kırmızı bülten talep yok. Hakkındaki iade talebi kabul edilenler (3) ve sınır dışı edilenler (121) birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’ye getirilmesi sağlanan FETÖ yönetici ve üye sayısı toplam 124. İçişleri Bakanlığından alınan bilgiler kapsamında, 28 ülkedeki 128 FETÖ’cü sınır dışı etti. Bunlardan 121’i Türkiye’ye getirildi. Son olarak Interpol İcra Komitesinin 17 Kasım 2018 tarihli oturumunda, FETÖ kapsamında iletilen talepler siyasi içerikli olduğu ve Interpol Tüzüğü’nün 3 üncü maddesine uygun olmadığı kararı alındı ve FETÖ mensuplarının yerlerinin tespiti, geçici tutuklanmaları, iadelerinin istenmesi gibi taleplerin de Interpol kanalıyla yapılmaması istendi.

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Beyin takımı yer alıyor