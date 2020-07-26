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Gündem Filistin Devlet Başkanı Abbastan Cumhurbaşkanı Erdoğana Ayasofya teşekkürü
POLİTİKA

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin, "Mahmud Abbas, Ayasofya Camii’nin açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, Cumhurbaşkanımıza ve Türk milletine tebriklerini iletmiştir. Abbas, bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulunmuştur" açıklaması yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla 86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Müslüman alemini sevince boğdu. Birçok devlet lideri Erdoğan'a tebrik ve teşekkür mesajı yolladı.

Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
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Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazında Aşr-ı Şerif okudu.

18 yıldır Ayasofya’da yeniden meşhur oldu: Cemaat dünyaca ünlü kedi Gli'nin fotoğrafını çekmek için birbiriyle yarışıyor
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Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti
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Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti

"Tarihi gelişme İslam alemine hayırlı olsun"

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Abbas, Ayasofya Camii'nin açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletine tebriklerini iletti. Abbas, bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ayasofya Camii önünde kılınan akşam namazında gözyaşları döküldü
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Ayasofya Camii önünde kılınan akşam namazında gözyaşları döküldü
Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla birlikte Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar cemaat oluşturarak akşam namazı, ardından da şükür namazı kıldı. Cemaatle kılınan namaz sırasında bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü. Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar, tekbirler getirerek kararı sevinçle karşıladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii’nden çıkmıyor
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii’nden çıkmıyor
  • Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin'e desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

İhtişamlı Ayasofya Camii'nin birbirinden güzel fotoğrafları
FOTOĞRAF 46
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İhtişamlı Ayasofya Camii'nin birbirinden güzel fotoğrafları
Seksen altı yıllık sürgün ve hasret sona erdi. Ayasofya yeniden ibadete açıldı. İşte Cennet Mekân Fatih Sultan Mehmed Han'ın kılıç hakkı olan görkemli Ayasofya Camii'nden birbirinden ihtişamlı fotoğraflar...
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