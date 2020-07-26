Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya teşekkürü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin, "Mahmud Abbas, Ayasofya Camii’nin açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, Cumhurbaşkanımıza ve Türk milletine tebriklerini iletmiştir. Abbas, bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulunmuştur" açıklaması yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla 86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Müslüman alemini sevince boğdu. Birçok devlet lideri Erdoğan'a tebrik ve teşekkür mesajı yolladı.
Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Abbas, Ayasofya Camii'nin açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletine tebriklerini iletti. Abbas, bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulundu.