Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla 86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Müslüman alemini sevince boğdu. Birçok devlet lideri Erdoğan'a tebrik ve teşekkür mesajı yolladı.

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"Tarihi gelişme İslam alemine hayırlı olsun"

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Abbas, Ayasofya Camii'nin açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletine tebriklerini iletti. Abbas, bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

OYNAT 00:00 Ayasofya Camii önünde kılınan akşam namazında gözyaşları döküldü Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla birlikte Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar cemaat oluşturarak akşam namazı, ardından da şükür namazı kıldı. Cemaatle kılınan namaz sırasında bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü. Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar, tekbirler getirerek kararı sevinçle karşıladı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii’nden çıkmıyor

Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin'e desteklerinin devam edeceğini ifade etti.