Firari FETÖ'cünün Rusya korkusu: Kaçırılmamak için adını değiştirdi

FETÖ’nün kritik devlet kurumlarına halen sızmaya çalıştığı güvenlik kurumlarınca biliniyor. Örgütün bunun için casusluk ağı kurduğu, mahrem imamları tarafından yönlendirilen örgüt militanlarının her türlü bilgi ve belgeyi elde etmeye çalıştığı, öğrenebildikleri her bir bilgiyi bu casusluk şebekesine aktardığı belirlendi. Örgüt, Avrupa ve Amerika kıtasında firari olarak yaşayan bu casusluk şebekesinin önemli isimlerinin hayatını en iyi şekilde devam etmesini sağlıyor. Sadece lüks yaşamlarına devam etmiyor ayrıca örgüt tarafından en üst seviyede güvenlik önlemleri ile gizleniyorlar.