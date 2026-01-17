Firari FETÖ'cünün Rusya korkusu: Kaçırılmamak için adını değiştirdi

Rusya Ankara Büyükelçisi Karlov suikastının planlayıcısı olan FETÖ’cü Cemal Karaata, firari olduğu Kanada’da adını değiştirip “Salih Ada” yaptı. Karaata’nın isim değişikliğine gitmesinin en büyük nedeni Rusya tarafından kaçırılma korkusu. Moskova, suikasttan hemen sonra Ankara’dan sorumlularla ilgili detaylı bilgi istemişti.
Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının firari planlayıcılarından biri olan ve FETÖ’nün MİT mahrem yapılanmasının en kritik isimlerinden Cemal Karaata’nın, ismini değiştirdiği ortaya çıktı. Türkiye’de kırmızı bültenle aranan ve ismini ‘Salih Ada’ olarak değiştiren Karaata’nın, isim değişikliği ile güvenlik birimlerinin kayıtlarından kaçarak Kanada'da yaşamını sürdürdüğü belirlendi.
PSİKOTERAPİST OLDU
Salih Ada ismini kullanan Cemal Karaata’nın, “Waterloo The Boardwalk Suite 406” adresinde bulunan “Qualia Counselling Services” adlı şirkette psikoterapist pozisyonunda anksiyete, depresyon ve öfke kontrolü konularında çalıştığı belirlendi.
RUSLAR TARAFINDAN KAÇIRILMAKTAN KORKUYOR
Karaata’nın isim değiştirmesindeki en büyük sebeplerden birinin Rusya tarafından kaçırılma korkusu olduğu belirtildi. Karaata’nın Kanada’da Ruslar tarafından saldırıya uğrama endişesi ile diken üstünde yaşadığı öğrenildi. Ayrıca Cemal Karaata’nın, Kanada güvenlik birimleri ile periyodik görüşmeler yaptığı da belirlendi.
ÖRGÜT DESTEĞİYLE RAHAT YAŞAM
Karaata'nın Kanada'da yaşadığı ev, iş yeri, çocuklarının okulları, kendisinin ve eşinin kullandığı taşıtlar da tespit edildi. Karaata'nın çocuklarının okul masraflarının örgüt tarafından karşılandığı, eşinin aracı, oturdukları bahçeli lüks evin de örgüt finansmanı ile temin edildiği belirlendi.
DAHA ÖNCE SADIK VE YAVUZ’DU
Sadık ve Yavuz kod adlarını kullanan Cemal Karaata, firar etmeden önce Türkiye’de kapatılan Fatih Üniversitesi İngilizce Bölümü’nde yardımcı doçent ünvanıyla çalışıyordu. FETÖ’nün MİT mahrem imamlarından olan Karaata, casusluk faaliyetlerini de akademisyen kimliği ile perdeliyordu.
CASUSLUĞA DEVAM EDİYORLAR
- FETÖ’nün kritik devlet kurumlarına halen sızmaya çalıştığı güvenlik kurumlarınca biliniyor. Örgütün bunun için casusluk ağı kurduğu, mahrem imamları tarafından yönlendirilen örgüt militanlarının her türlü bilgi ve belgeyi elde etmeye çalıştığı, öğrenebildikleri her bir bilgiyi bu casusluk şebekesine aktardığı belirlendi. Örgüt, Avrupa ve Amerika kıtasında firari olarak yaşayan bu casusluk şebekesinin önemli isimlerinin hayatını en iyi şekilde devam etmesini sağlıyor. Sadece lüks yaşamlarına devam etmiyor ayrıca örgüt tarafından en üst seviyede güvenlik önlemleri ile gizleniyorlar.
BAZEN TÜRKÇE BAZEN YABANCI İSİMLER
- Örgütün kritik isimleri güvenlikleri için bulundukları ülkelerde isim değişiklikleri yapıyor. Kendilerinin ve ailelerinin bazen farklı Türkçe isimler bazen de yabancı isimler kullandıkları tespit edildi. Örgütün çeşitli bölge, eyalet ve ülke yapılanmalarında mahrem imamları görevlendirdiği, ABD’de faaliyet gösteren yüzlerce Charter School’da yine mahrem casuslarına çeşitli kadrolar veya ünvanlar altında maaş bağladığı da biliniyor.
KİLİT İSİMLER KAÇTI
- 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında MİT mahrem yapılanmasına bağlı FETÖ militanları MİT TIR’ları, Karlov suikastı ve diğer casusluk davalarından yapılan yargılamalarda 30 yıla varan ceza aldı. Cemal Karaata gibi örgüt yöneticileri ve casusluk şebekesinin kilit isimleri ise Türkiye’den kaçtı. Bu isimler örgütün bütün imkânlarından istifade ederek rahat yaşamlarına devam ediyor.