Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber: Astsubay Kenan Şahin şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, helikopter ile havadan tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran'da şehit olmuştur" denildi.
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, helikopter ile havadan tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Astsubay Kenan Şahin'in şehadet haberini Milli Savunma Bakanlığı verdi.
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, helikopter ile havadan tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran'da şehit olmuştur.