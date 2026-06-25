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Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber: Astsubay Kenan Şahin şehit oldu

Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber: Astsubay Kenan Şahin şehit oldu

Seda Ekinci
Seda Ekinci
13:2225/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapan Astsubay Kenan Şahin şehit oldu
Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapan Astsubay Kenan Şahin şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, helikopter ile havadan tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran'da şehit olmuştur" denildi.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, helikopter ile havadan tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Astsubay Kenan Şahin'in şehadet haberini Milli Savunma Bakanlığı verdi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, helikopter ile havadan tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran'da şehit olmuştur.


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#Milli Savunma Bakanlığı
#Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi
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