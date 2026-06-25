Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber: Astsubay Kenan Şahin şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, helikopter ile havadan tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.