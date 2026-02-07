Fırın tamir ederken elektrik akımına kapıldı

Olay, Germencik ilçesi Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede esnaflık yapan Erdal İşcan (62) dükkanında fırın tamiratını yaptığı esnada elektrik akımına kapıldı. İşcan’ın elektrik akımına kapıldığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde, İşcan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından dükkanda detaylı çalışma gerçekleştirirken, yapılan ilk incelemenin ardından Erdal İşcan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.