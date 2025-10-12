Yeni Şafak
Fırında patlama meydana geldi: Dokuz kişi yaralandı

Fırında patlama meydana geldi: Dokuz kişi yaralandı

22:4212/10/2025, Pazar
DHA
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ekmek fırınında meydana gelen patlamada iş yerinin önünde oturan 9 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ekmek fırınında meydana gelen patlamada iş yerinin önünde oturan 9 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki ekmek fırınında meydana geldi. Üzerinde ev bulunan fırında kimsenin çalışmadığı bir sırada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada iş yerinin camları kırılırken, ardından yangın çıktı. Bu sırada fırının önünde oturan bina sakinleri ve yakınları N.B., Y.A., N.B., N.B., A.H.K., H.B. S.B., E.S. ile B.B. yaralandı. Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


#Hatay
#Samandağ
#patlama
