Fırtına hasarında doğru poliçe uyarısı

Kuvvetli rüzgâr nedeniyle birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu, park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu. Yaşanan olumsuzlukların ardından sigorta teminatlarının önemine dikkat çeken TÜKONFED Sigortacılık Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, fırtına kaynaklı ev, iş yeri, araç ve kişisel sağlık zararlarının doğru poliçelerle sigorta kapsamında karşılanabileceğini vurguladı.

TRAFİK SİGORTASI HASARI KARŞILAMIYOR

Sigorta poliçelerinde fırtına hasarı teminatının bulunması gerektiğini belirten Bağcı, konut ve iş yeri sigortalarında bu teminatın genellikle otomatik yer aldığını söyledi. Araç sahiplerini uyaran Bağcı, fırtına nedeniyle araçlarda oluşan hasarların trafik sigortası değil, kasko tarafından karşılandığını vurguladı. Kaskosu olanların fırtına kaynaklı zararlarını sigortadan alabileceğini ifade etti.

POLİÇE DETAYLARI KONTROL EDİLMELİ

Fırtına hasarlarının yasal kriterlere göre değerlendirildiğini aktaran Bağcı, 7 bofor ve üzerindeki rüzgârların fırtına sayıldığını, bazı durumlarda meteoroloji raporu talep edilebildiğini belirtti. Hasar tespitinin ardından ödemelerin kısa sürede yapılabildiğini söyleyen Bağcı, hasar oluşmadan önce poliçedeki fırtına teminatının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi.







