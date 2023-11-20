Fırtına ve sağanak vurdu: Kar erken geldi

AFAD’ın 72 il ile ilgili yaptığı meteorolojik uyarının ardından Doğu Akdeniz ve Marmara’nın bazı kesimlerinde beklenen sağanak yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Dereler taştı, cadde ve sokaklardaki su birikintileri trafiğin aksamasına neden oldu, fırtına nedeniyle çatılar uçtu.





TEKNELER ALABORA OLDU

Yalova’da sağanak ve fırtına nedeniyle Çınacık’ta deniz taşarken, Esenköy’de tekneler ya battı ya da parçalandı. Sahil yolunun bir bölümü yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çınarcık ilçesi ve Esenköy beldesi arasında ise sağanaktan dolayı toprak kaymaları yaşandı. Esenköy’de 20 tekne kullanılamaz hale gelirken, 3 milyon liralık zarar oluştuğu öğrenildi. Bursa’nın Gemlik ilçesinde de kuvvetli fırtına nedeniyle balıkçı barınağındaki 8 tekne alabora oldu. Alabora olan teknelerde hasar oluştu. Balıkçılar, hasar gören tekneleri kendi imkanlarıyla kıyıya çekti.





ŞİLE’DE OKULLAR BİR GÜN TATİL

İstanbul Şile’deki fırtına ve yağmur ise Ağva mahallesi’ndeki Yeşilçay Deresi’nin taşmasına neden oldu. Dere kenarındaki işletmeleri su bastı. İşletmelerdeki masa ve sandalyeler suda sürüklendi. İstanbul Valisi Davut Gül, ilçede eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Çankırı’nın Çerkeş ilçesine bağlı Örenli köyünde de şiddetli fırtına nedeniyle köy camisinin çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmazken camide hasar meydana geldi. Sakarya Karasu’da fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaç, MOBESE, telefon ve elektrik direkleri devrildi. İş yerlerinin tenteleri ve tabelalarının zarar gördüğü ilçede, bazı kesimlerinde yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı. Burdur, Mersin ve Osmaniye’de de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.





Faciaya az kaldı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde limana demirleyen Panama bandıralı kuru yük gemisi, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ikiye bölündü. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri gemide bulunan yabancı uyruklu 13 personeli tahliye etti. Ayrıca Rusya’dan İzmir Aliağa Limanı’na yük taşıyan Türk bayraklı bir gemi de Ereğli Limanı’na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi. Liman yetkililerinin, “Kafkametler” isimli 12 Türk personeli bulunan gemiyle yeniden iletişim kurma çalışmaları sürüyor. Kentte ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.





HÜKÜMLÜLER NAKLEDİLDİ

Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle hükümlüler de başka infaz kurumlarına nakledildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır” dedi.





Kar erken geldi

Hava sıcaklıklarının hızlı bir şekilde düşmesiyle birlikte önceki gün Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz’in doğusuna yağan kar, dün Marmara bölgesine de geldi. Megakent İstanbul’un yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Çatalca’da etkili olan kar nedeniyle TEM otoyolunun bir kısmı ve yol kenarındaki yeşil alan beyaz örtüyle kaplandı. Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar ve Kartal bölgelerinin yüksek kesimlerinde de kar başladı. Ümraniye’de ana yollarda kar beyaz örtü oluşturdu.





KUZEY MARMARA’DA ULAŞIM AKSADI

Başkent Ankara’da da yılın ilk karı yağdı. Kar yağışı özellikle Çankaya, Keçiören, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Ayaş ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Yağış ile araçların ve çatıların üzerleri karla kaplandı. Kocaeli’deki kar yağışı ise Kuzey Marmara Otoyolu’nda ulaşımı aksattı. Otoyol ekipleri, kar küreme çalışması yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.





ZİRVELER HAZIR

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Bursa Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimi aştı. Sıkı denetimlerin yapıldığı bölgede, araçların Uludağ’a zincirsiz çıkışına izin verilmiyor. İç Anadolu’nun en yüksek dağı Erciyes de beyaza büründü. Kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu. Gölcük Tabiat Parkı’nda 10 santimetreye ulaşan kar ise tablo gibi görüntüler ortaya çıkardı.



