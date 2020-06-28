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Gündem Fotoğraf tutkunu kadın kanyonda suda boğuldu Metrelerce uzaklıkta bulundu
MERSİN

Fotoğraf tutkunu kadın kanyonda suda boğuldu: Metrelerce uzaklıkta bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde fotoğraf çekmek amacıyla doğa gezisine çıkan 25 yaşındaki genç kadın kanyonda boğuldu. Olay yerine jandarma, itfaiye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda talihsiz kızın cansız bedeni, düştüğü yerden metrelerce uzaklıkta su içinde bulundu.

Haber Merkezi İHA
Zehra A.’nın ağabeyi A.A. kardeşini kurtarmak için mücadele ettiyse de başarılı olamadı.
Zehra A.’nın ağabeyi A.A. kardeşini kurtarmak için mücadele ettiyse de başarılı olamadı.

Olay, Mersin'e bağlı Boğazpınar Mahallesi Karasu Kanyonu mevkiinde yaşandı.

Fotoğraf çekmek için bölgeye gitti

Alınan bilgiye göre, aslen Şanlıurfalı olan fakat Mersin’de ikamet eden 25 yaşındaki Zehra A., internetten gördüğü ve çok beğendiği Karasu’yu görmek ve fotoğraf çekmek için ağabeyi A.A. (29) birlikte bölgeye gitti.

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Burada ağabeyi ile birlikte piknik yapan Zehra A., iddiaya göre su doldurmak için akarsu yanına gittiği esnada ayağı kayarak suya düştü. Akıntının yoğun olduğu suda bir süre sürüklenen Zehra A., daha sonra gözden kayboldu. Zehra A.’nın ağabeyi A.A. kardeşini kurtarmak için mücadele ettiyse de başarılı olamadı. Telaşlanan A.A. durumu hemen güvenlik ekiplerine bildirdi.

Zehra A.’nın ağabeyi A.A. kardeşini kurtarmak için mücadele ettiyse de başarılı olamadı.

Bedeni metrelerce uzaklıkta bulundu

Olay yerine jandarma, itfaiye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda talihsiz kızın cansız bedeni, düştüğü yerden metrelerce uzaklıkta su içinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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