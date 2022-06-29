Fuat Oktay: İmzalanan üçlü muhtıra terörle mücadele konusunda tüm ülkelere örnek olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, NATO Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'yla imzalanan üçlü muhtıranın, terörle mücadele konusunda tüm ülkelere örnek olacak bir iş birliği adımı olduğunu söyledi.

Kırıkkale Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde konuşan Oktay, Kastamonu ve Bartın başta olmak üzere Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Devletin bakanları ve ilgili tüm kurumlarıyla vatandaşın yanında olduğunu belirten Oktay, yaraların her zaman olduğu gibi hızla sarılacağını kaydetti.

Oktay, "Tarihin ilk üniversitelerine ev sahipliği yapmış bir coğrafyada, geçmişten bugüne ilmin peşinden giden bir medeniyetin temsilcileri olduklarına" dikkati çekerek, "Keyruvan Üniversitesinden İznik Medresesine, Beyt'ül Hikme'den, Nizamiye medreselerine çağın ötesinde bilim merkezleriyle hakikatin aydınlığının dünyaya ecdat tarafından yayıldığını" dile getirdi.

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Oktay, şöyle devam etti:

"Asırlara sığmayan düşünür İbn-i Haldun'a göre eğitim, kültür ve medeniyet değerlerinden kopuk düşünülemez. Geçmişin kıymetinin farkında olarak nesillerimizi bu bilinçle ve altyapıyla yetiştirmek durumundayız. Eğitim ve yükseköğretim vizyonumuz da bu yaklaşımla şekillenmektedir. Üniversiteleri ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırırken yükseköğretimde ihtisaslaşma ve güçlü akademik performansa özellikle önem veriyoruz. İstihdam odaklı program seçimi, akademik üretkenlik hedefleri, üniversite-sanayi iş birliğinde yeni modeller, teknoparklar ve dijital imkanlarla yükseköğretim sistemimizde hep daha iyiyi hedefliyoruz.

Yükseköğretim kurumlarımız bulundukları şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyacına göre farklı alanlarda gelişen, bölgesel kalkınmaya katkı sunan bir yapıya sahiptir. Kırıkkale Üniversitesi de 30 yıldır Kırıkkale'yle markalaşmış, hem bulunduğu bölgeye hem de çevre illere değer katan bir seviyeye ulaşmıştır. Böylece Kırıkkale, Anadolu irfanının merkezlerinden biri olma misyonunu devam ettirmektedir. 1071 Malazgirt Zaferi'nden bu yana Türklere yurt olmuş Kırıkkale'ye Kızılırmak boyunca dolaşan nice erenler uğramıştır. Evliya Çelebi'nin de bir ilim merkezi olarak anlattığı Kırıkkale'de, işte o irfan pınarları bugün sizlerin ellerinden, kaleminden akmaktadır. Diplomalarınızı elinize alıp kariyer hayatına adım attığınız andan itibaren de sizlerle birlikte ülkemizin dört bir yanına yayılacaktır."

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"Potansiyelinizi hayata geçirme zamanı"

Bölüm fark etmeksizin her bir öğrencinin Türkiye için kıymetli olduğunu ifade eden Oktay, Türkiye'nin sanat varlığını zenginleştirecek güzel sanatlar mezunu, sporcuları yetiştirecek spor bilimleri mezunu gençleri olduğunu kaydetti. Oktay, Türk mühendislerin Afrika'nın en büyük demir çelik üretim tesisinde başarı hikayelerine imza attığına şahit olduklarını belirterek, "Yarın çalışma hayatına atıldığınızda belki sizlerden biri daha büyük etkiye sahip bir tesisin temellerini atacak. Yeter ki hayal edin, inanın ve asla vazgeçmeyin." dedi.

Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altını çizerek özellikle vurgulamak isterim ki başarıyla başarısızlık arasındaki mesafe, potansiyelinizi ortaya çıkarabildiğiniz kadardır. Bugüne kadar aldığınız eğitim ve kendinize kattıklarınızla bilgi ve birikim oluşturdunuz. Şimdi, potansiyelinizi hayata geçirerek bu bilgi-birikime tecrübeler ekleme zamanıdır. Potansiyel dediğimiz şey aslında iradeniz, tutkunuz, kararlılığınız ve başarma azminizdir."

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Oktay, Türkiye'nin elde ettiği büyük başarıların böyle kararlılıkla çalışan kahramanların omuzlarında yükseldiğine işaret ederek, "Türkiye'nin otomobili TOGG, yerli ve milli uydumuz TÜRKSAT 6A, mühimmatıyla birlikte üretilen SİHA'lar, yeni nesil savaş uçağımız ve insansız denizaltımız, sondaj çalışmalarımız ve Filyos doğal gaz işleme tesisimizde sizler gibi yetişmiş gençlerin emeği, imzası var." dedi.

Unicorn seviyesine ulaşan 6 girişimi hayata geçirenlerin, Milli Uzay Programı'nı uygulayanların ve TURKOVAC aşısını üretenlerin de Türkiye'nin yetiştirdiği insanların arasından çıktığını dile getiren Oktay, bunların tümünde inanmışlığın, ülke ve millet için hayırlı işler yapma azminin, iradesinin görülebileceğini vurguladı.

"Yeni şeyler öğrenmeye çalışan bir öğrenci olarak karşınızdayım"

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Öğrenciliğin hayat boyu devam eden bir serüven olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Ben de aslında her gün hala yeni bir şeyler öğrenmeye çalışan bir öğrenci olarak karşınızdayım. Öğrenme tutkusundan mezun olunmuyor; bu sebeple öğrenciliği bitirmeden her zaman öğrenecek yeni bir şeyler vardır bakışıyla tüm hayatınızı zenginleştirmenizi temenni ediyorum." dedi.

Oktay, Kırıkkale Üniversitesinin akademisyenlerinden, yeni teknolojilerin geliştirilmesine, AR-GE çalışmalarına, bilişim ve teknolojinin geliştirilmesine odaklanmalarını istedi.

Öğrencilere başarılar dileyen Oktay, "Savunma sanayine ev sahipliği yapan ve başkente komşu olan bir şehrimizin üniversitesine yakışan, teknoloji üretimini artırmak olacaktır. Ülkemizin savunma sanayi alanında yakaladığı teknik beceri ve dinamizmi otomotiv mühendisliğine, ilaç endüstrisine ve siber güvenlik gibi bilişim alanlarına da yaygınlaştırmayı hep birlikte hedeflemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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"Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Savunma sanayisinde, yerli ve milli teknolojilerdeki gelişmelerin terörle mücadelede sağlanan başarıların anahtarı olduğunu aktaran Oktay, yurt içinde ve yurt dışındaki operasyonlarla bölücü terör örgütünün kıpırdayamaz hale getirildiğine dikkati çekti.

Oktay, terörle mücadelede iş birliğine daima açık olduklarını vurguladı.

NATO müttefiklerinin, terörü, teröristi ayırmadan bir müttefike yönelik tehdidin NATO'nun geneline tehdit anlamına geldiğini kabullenmelerin önemli olduğunu belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Bu sadece İsveç ve Finlandiya için değil her bir NATO üyesi ülkeler için de geçerlidir. Bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde dün İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakat, terörle mücadelede konusunda tüm ülkelere örnek olacak bir iş birliği adımıdır. Terörle mücadelemizi sahada ve masada kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

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Oktay, mezun olan gençlere, "Gençler güzel bir tatili hak ettiniz. 81 ilimizde Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarda ücretsiz konaklayarak ülkemizi karış karış gezebilir, görmediğiniz şehirleri, doğal güzellikleri keşfedebilirsiniz. KYK yurtlarında ücretsiz konaklama fırsatını mutlaka değerlendirin." tavsiyesinde bulundu.