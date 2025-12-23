Fuat Oktay: Türkiye Libya'nın bütünlüğünü esas alıyor

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Libya tezkeresinin bir askeri yetkilendirme konusu olmadığının altını çizdi.





Türkiye’nin “Tek Libya” politikası, ülkenin batısını, doğusunu ve güneyini kapsayan bütüncül bir yaklaşıma dayanmaktadır. Bu çerçevede Türkiye, Libya’daki tüm kesimlerle diyalogunu sürdürmekte; ülkenin birlik ve bütünlüğünü esas almaktadır.





CHP'yi ve muhalefet partilerini eleştiren Oktay, Türkiye'nin sınırda nerelerle komşu olduğuna bakılması gerektiğini söyledi.





Mavi Vatan'ın öncelikleri arasında yer aldığına işaret eden Oktay, her zaman Libyalıların yanında durduklarını belirtti.





Bu tezkere stratejik bir devlet iradesinin devamıdır

Bu tezkere; Türkiye’nin tarihsel sorumluluğunu, uluslararası hukuka bağlılığını, bölgesel barış vizyonunu ve millî güvenlik anlayışını bir bütün olarak yansıtan stratejik bir devlet iradesinin devamıdır.





Maziyi dikkate alamayanın atisi yoktur

Ancak üzülerek ifade etmek isterim ki, bazıları Türkiye’nin Libya’daki varlığının neden hayati önemde olduğunu, bunun neden bir millî güvenlik meselesi teşkil ettiğini idrak edememiş, tarihten, coğrafyadan, jeopolitikten, ekonomiden ve enerji güvenliğinden kopuk bir yaklaşımla “Türkiye’nin Libya’da ne işi var?” sorusunu gündeme getirmiştir.





Bu soruyu soranların, her şeyden önce dönüp tarihe bakmaları gerekir.

Oktay, Libya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 16. yüzyılın başlarına, Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar uzandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tarih bizim tarihimiz. Biz her zaman 'Maziden atiye' dedik. Maziyi dikkate alamayanın atisi yoktur. Biz kaçmıyoruz, siz kaçıyorsunuz tarihten. Biz hiçbir zaman tarihten kaçmadık. Uluslararası zeminde 'Türkiye'nin Libya'da ne işi var' diyenlere şunu ifade etmek isterim, bunu anlamaya sizin ne anlayışınız ne de tarih bilinciniz yeter. Libya, yaklaşık 115 yıl önce işgal edilene kadar bizimle aynı siyasi çatı altında, aynı bayrak altında varlığını sürdürüyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte Trablusgarp'ta emperyalizme karşı direnişi ve mücadelesi bile TSK'nın bugün Libya'da hangi tarihsel sorumlulukla bulunduğunu anlatmaya yeter."





"Türkiye'nin Libya'da ne işi var?" denilerek eleştirilerde bulunulduğunu aktaran Oktay, bunu anlamsız bulduklarını vurguladı.





Dün olduğu gibi, bugün de Mavi Vatan önceliğimizdir ve savunulmaktadır

Mavi Vatan; Türkiye’nin denizlerdeki egemenlik haklarının, uluslararası hukuk temelinde korunmasını ifade eden stratejik bir yaklaşımdır.





Hatırlarsanız, birileri, Türkiye’nin açık denizlerdeki haklarını savunma iradesini “denizaşırı macera” olarak nitelemiş, Mavi Vatan kavramını da “masal” olarak tanımlamıştı. Nasıl ki ana vatandan bir karış toprağı “macera” olarak nitelemek kabul edilemezse, Mavi Vatan’daki egemenlik haklarımızı küçümsemek de aynı ölçüde kabul edilemezdir.





Dün olduğu gibi, bugün de Mavi Vatanı önceliğimizdir ve savunulmaktadır.

Türkiye’nin açık denizlerdeki egemenlik mücadelesini tartışırken, yelkenleri gayri millî odaklar tarafından şişirilmiş bir geminin güvertesinden konuşur gibi siyaset yapmamak gerekir.



