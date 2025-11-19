Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Oktay Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini ağırladı: Ankara’nın kültür ve turizm potansiyeli görüşüldü

Oktay Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini ağırladı: Ankara’nın kültür ve turizm potansiyeli görüşüldü

Haber Merkezi
14:3219/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bu önemli buluşmada, Ankara’yı dünya başkentleri içerisinde hak ettiği konuma taşımaya yönelik hususlar ele alındı.
Bu önemli buluşmada, Ankara’yı dünya başkentleri içerisinde hak ettiği konuma taşımaya yönelik hususlar ele alındı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nun Başkanvekili ve Üyelerini Ankara’da ağırladı.

TBMM’de gerçekleştirilen, her biri kültür dünyamızın çok önemli isimleri olan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyelerinin katıldığı akşam yemeğinde Ankara’nın "kültür ve turizm potansiyeli" etraflıca ele alındı.


Bu önemli buluşmada, Ankara’yı dünya başkentleri içerisinde hak ettiği konuma taşıma hedefinin yanı sıra kültürel ve sanatsal kimliğinin güçlendirilmesine yönelik hususlar istişare edildi.


AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın paylaştığı Başkent Ankara’nın bugününü ve geleceğini ilgilendiren ‘’Ankara Vizyon 2035’’ projesine Politika Kurulu üyeleri büyük bir ilgi göstererek, her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirttiler.


Yemeğin bitiminde davetine katılımları ve sunmuş oldukları görüş ve önerilerden dolayı Kurul Üyelerine teşekkür eden Fuat Oktay, “Kıymetli katkılarını alma vaadiyle” ayrıldık diyerek Kurul ile yapacakları çalışmalara dair ilk sinyalleri verdi.

Buluşmada kurul üyelerinden sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. İskender Pala, Ümit Meriç, Ali Saydam, Fecir Alptekin gibi isimler hazır bulundu.

#TBMM
#Fuat Oktay
#Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AK Parti'ye geçen belediye başkanları hangi partiden?