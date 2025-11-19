Oktay Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini ağırladı: Ankara’nın kültür ve turizm potansiyeli görüşüldü

TBMM’de gerçekleştirilen, her biri kültür dünyamızın çok önemli isimleri olan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyelerinin katıldığı akşam yemeğinde Ankara’nın "kültür ve turizm potansiyeli" etraflıca ele alındı.





Bu önemli buluşmada, Ankara’yı dünya başkentleri içerisinde hak ettiği konuma taşıma hedefinin yanı sıra kültürel ve sanatsal kimliğinin güçlendirilmesine yönelik hususlar istişare edildi.





AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın paylaştığı Başkent Ankara’nın bugününü ve geleceğini ilgilendiren ‘’Ankara Vizyon 2035’’ projesine Politika Kurulu üyeleri büyük bir ilgi göstererek, her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirttiler.





Yemeğin bitiminde davetine katılımları ve sunmuş oldukları görüş ve önerilerden dolayı Kurul Üyelerine teşekkür eden Fuat Oktay, “Kıymetli katkılarını alma vaadiyle” ayrıldık diyerek Kurul ile yapacakları çalışmalara dair ilk sinyalleri verdi.