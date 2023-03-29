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Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, diplomatik temaslar amacıyla gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da saldırı girişimine maruz kalan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

22:44 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir grup Rum tarafından saldırı girişimine maruz kalmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir grup Rum tarafından saldırı girişimine maruz kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Londra'da saldırı girişimine maruz kalan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Tatar’a saldırı girişimini kınayan Oktay, “Cumhurbaşkanımız, milletimiz ve şahsım adına 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak, her zaman ve her konuda sonuna kadar yanınızdayız” ifadelerini kullandı.


KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
#Fuat Oktay
#Ersin Tatar
#saldırı girişimi
#Londra
#KKTC
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