Fuat Oktay'dan şehit Uzman Çavuş için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit için başsağlığı diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Halil İbrahim Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Halil İbrahim Yiğit’e Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum.
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/tKdKfBGjDc
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Halil İbrahim Yiğit’e Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum.