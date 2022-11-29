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POLİTİKA

Fuat Oktay'dan şehit Uzman Çavuş için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit için başsağlığı mesajı yayınladı.

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Haber Merkezi AA
Fuat Oktaydan şehit Uzman Çavuş için taziye mesajı
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit için başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Halil İbrahim Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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