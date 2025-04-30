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Fuhuş şebekesi çökertildi: 72 milyon TL mal varlığı ve paraya el konuldu

Fuhuş şebekesi çökertildi: 72 milyon TL mal varlığı ve paraya el konuldu

09:5130/04/2025, Çarşamba
IHA
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Adana'da çok sayıda kadını fuhuşa sürükleyen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı, 63 milyon değerinde mal varlığı ile bankada bulunan 9 milyon TL'ye el konuldu. Şebekenin polise yakalanmamak için internet tabanlı uygulamalarla haberleştiği ve fuhuş için de masaj salonu ile spa kullandıkları öğrenildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş şebekesine yönelik çalışma yaptı. Polis, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından tespit ettiği fuhuş şebekesine operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada yaklaşık 100 bin TL ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


12 kadını fuhuşa sürüklediği ve fuhuş için yer temin ettiği tespit edilen şebekenin polise yakalanmamak için internet tabanlı uygulamalarla haberleştiği, fuhuş için masaj salonu ile spaları kullandıkları ortaya çıktı.


Ayrıca polis, fuhuş suçundan elde edildiği değerlendirilen 9 milyon TL'lik banka mevduatına ve yaklaşık 63 milyon TL değerindeki 6 otomobil, 3 tır ile 8 konut ve arsa olmak üzere çok sayıda mal varlığına el koydu.


Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 7 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 4'ü kadın 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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