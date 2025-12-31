Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine ilişkin buluşma-ulaşım detayları belli oldu

İnsanlık İttifakı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Taksim, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami toplanma alanı olarak belirlendi.

Bu camilerde sabah namazı cemaatle kılındıktan sonra Galata Köprüsü'ne ulaşmak için yürüyüş başlayacak.

Yayalar, alana girebilmek için Galata Köprüsü Eminönü tarafında "K1" ve "K2" numaralı kapılar ile Galata Köprüsü Karaköy tarafında "K3" numaralı kapıyı kullanacak.