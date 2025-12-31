Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine ilişkin buluşma-ulaşım detayları belli oldu

Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine ilişkin buluşma-ulaşım detayları belli oldu

19:3331/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine ilişkin buluşma-ulaşım detayları
Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine ilişkin buluşma-ulaşım detayları

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla yarın Galata Köprüsü'nde Filistin'deki katliama "dur" demek için gerçekleştirilecek eyleme ilişkin buluşma, alana giriş ve ulaşım detayları açıklandı.

İnsanlık İttifakı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Taksim, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami toplanma alanı olarak belirlendi.

Bu camilerde sabah namazı cemaatle kılındıktan sonra Galata Köprüsü'ne ulaşmak için yürüyüş başlayacak.

Yayalar, alana girebilmek için Galata Köprüsü Eminönü tarafında "K1" ve "K2" numaralı kapılar ile Galata Köprüsü Karaköy tarafında "K3" numaralı kapıyı kullanacak.

Eylemin gerçekleştirileceği Galata Köprüsü'ne, Marmaray Sirkeci İstasyonu'ndan "K1" giriş kapısı için 5 dakika, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Haliç İstasyonu'ndan "K2" giriş kapısı için 7 dakika, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Beyazıt İstasyonu'ndan toplanma alanlarına 5 dakika ve T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı Küçükpazar İstasyonu'ndan "K2" giriş kapısı için 5 dakika yürüme mesafesi öngörülüyor. Ayrıca, İstanbul'un birçok ilçesinden otobüslerle alana ulaşım sağlanacak. Galataport'taki otopark alanı araçlarla gelenler için kullanıma açık olacak.​​​​

#Filistin'e destek yürüyüşü
#Galata Köprüsü
#İnsanlık İttifakı
#Milli İrade Platformu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mekke’nin fethi ne zaman oldu ve nasıl gerçekleşti? Mekke'nin fethi hangi gün 31 Aralık mı 1 Ocak mı? Mekke’nin fethi önemi