Galata Kulesi’nde sözde LGBT bayrağı açanlar haklarında suç duyurusunda bulunuldu

O anlar böyle görüntülendi.
İstanbul'da sözde onur yürüyüşleri adı altında çocukları ve toplumu sapkınlığa davet eden LGBT üyesi bir grup, İstanbul'un sembol yapılarından olan Galata Kulesi'nden sözde LGBT bayrağı açtı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü.
'Soruşturma başlatıldı'
'Soruşturma başlatıldı'
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü skandal olaya ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu şahısların güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak Emniyet'e teslim edildiği ve haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dün akşam Galata Kulesinde gerçekleştirilen kaçak eyleme güvenlik görevlilerimiz tarafından anında müdahale edilmiş, şahıslar emniyete teslim edilmiş ve ilgililer halkında suç duyurusunda bulunulmuştur."
#LGBT
#Galata Kulesi
#Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
1 saat önce