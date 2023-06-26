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Galata Kulesi’nde sözde LGBT bayrağı açanlar haklarında suç duyurusunda bulunuldu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Galata Kulesi’nde bir grup, sözde LGBT bayrağı açtı. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayılınca tepkiler gecikmedi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada söz konusu şahısların yakalanarak Emniyet'e teslim edildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

17:28 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
O anlar böyle görüntülendi.

O anlar böyle görüntülendi.

İstanbul'da sözde onur yürüyüşleri adı altında çocukları ve toplumu sapkınlığa davet eden LGBT üyesi bir grup, İstanbul'un sembol yapılarından olan Galata Kulesi'nden sözde LGBT bayrağı açtı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü.


'Soruşturma başlatıldı'

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü skandal olaya ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu şahısların güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak Emniyet'e teslim edildiği ve haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dün akşam Galata Kulesinde gerçekleştirilen kaçak eyleme güvenlik görevlilerimiz tarafından anında müdahale edilmiş, şahıslar emniyete teslim edilmiş ve ilgililer halkında suç duyurusunda bulunulmuştur."






#LGBT
#Galata Kulesi
#Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
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