Galata Kulesi’nde sözde LGBT bayrağı açanlar haklarında suç duyurusunda bulunuldu

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü skandal olaya ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu şahısların güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak Emniyet'e teslim edildiği ve haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi: