GastroAntep Festivali coşkuyla başladı

Açılış konuşmaları öncesi sahnelen arttırılmış gerçeklikle bütünleşen dans gösterisi büyük beğeni topladı. Devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın GastroAntep Festivali için gönderdiği mesaj okundu. Mesaj sonrası protokol festival coşkusunu yansıtan festival meşalesini hep birlikte yaktı.

ANADOLU ATEŞİ GÖSTERİSİYLE BÜYÜLEDİ

Meşalenin yakılmasıyla beraber sahne alan Anadolu Ateşi Müzik ve Dans Topluluğu, Anadolu’nun geleneksel halk oyunlarından harmanlayarak eşsiz bir gösteri ortaya koydu. Türkiye’nin birçok bölgesinden esinlenerek hazırladığı gösteriyle dinleyicileri eğlence dolu bir akşam yaşattı. İlginin yüksek olduğu gösteride her performans sonrası topluluk yoğun alkış aldı.

ŞAHİN: GAZİANTEP İÇİN GASTRONOMİ HAYATTIR

Festival açılışında konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ünlü şeflerin bugün Gaziantep’te olduğunu aktararak şunları söyledi: “Kokuna, dumanına, görkemine, insanına, toprağına, her şeyine maşallah Gaziantep. Şef olmak, ünlü şef olmak kolay değil. Kabiliyet, emek ister. Burası bir ticaret, merhamet, paylaşım, bereketli hilalin Doğu Akdeniz’e açılan kapısı olan bir şehir. Medeniyet Şehri olmak kolay değil. Sofra birleştirir. Sofra, iletişim, kardeşliğe ve merhamete açılan kapı, sevgimizin, muhabbetimizin göstergesidir. Gaziantep için gastronomi hayattır. Çocuklarımız doğar, doğduğu an başka bir hikaye başlıyor. Çocuğumuzun dişi çıkar diş hediği yaparız. Bayramlarımızda yuvalamamızı hep beraber yaparız. Düğün yemeklerimiz var. Bu şehir yemeğini paylaşır. Dağıttıkça bitmediğini gören bir şehirdir bu şehir.

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GASTRONOMİNİN, EKONOMİ, İSTİHDAM, İHRACAT, MUHABBET OLDUĞUNU, AŞK OLDUĞUNU, SEVDA OLDUĞUNU BİLİRİZ

Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’in sofrayla beraber hayatı ve insanı tanımlandığını ifade ederek, “Bizim sofralarımız ata sözlerine yansır. ‘Tatlı yiyelim tatlı konuşalım’, ‘Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var’ deriz. İşte gastronominin bir ekonomi, istihdam olduğunu, ihracat, muhabbet olduğunu, aşk olduğunu, sevda olduğunu biliriz. Yemeğe alın terini döker, helal kazancını koyarsan aşkla yaparsan katlandığını en iyi Gazi şehir bilir” diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA, SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİDE TOPRAKTAN GELEN LEZZET DİYORUZ

GastroAntep’in bu yıl sürdürülebilirlik temasıyla yoluna devam ettiğinin altını çizen Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Pandemiden çıktık. Küresel ısınma, su krizleri, bulaşıcı hastalıklar en büyük sorun. Buna karşı dünyada yeşil şehir, şampiyon şehir olduk. Sürdürülebilir kalkınmada sürdürülebilir gastronomide topraktan gelen lezzet diyoruz. Toprağımız kıpkırmızı bereket. Sulanabilir arazilerimizi arttırıyor, büyük baraj projeleri, su kanalları yapıyoruz. Toprağı suyla, birbirleriyle olan muhabbetine kavuşturuyoruz. Sürdürülebilirlik tam bu.”

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HERKESE “GAZİANTEP’İN SOFRASINDA BULUŞALIM” DİYORUZ

Gaziantep’in toprağının verimliliğine vurgu yapan Fatma Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: “En güzel mercimek, en güzel nohut benim topraklarımda yetişir. Araban’ın sarımsağı Kastamonu’nu geçti. Nizip’in zeytinin aromasını başka hiçbir yerdeki zeytinle kıyaslayamazsın. Fıstık başımızın tacı yeşil altınımız, ailemizin ekonomisi. Her yemeğin içine giren bize güç, kuvvet ve şifa verendir. Antep şifa, sağlıktır. Bu yüzden üzümümüz, biberimiz, Oğuzeli’nin narı, Nizip’in nanesinin şifası için daha fazla üreteceğiz, daha fazla tanıtacağız. Kadın kooperatiflerini kurduk ‘Birlikte rahmet var’ dedik, tasarımlarımızı yaptık. Herkese ‘Gaziantep’in sofrasında buluşalım’ diyoruz. Bu bir medeniyet, inanç, muhabbet, aşk. Aşkımız daim olsun, soframızın, ağzımızın tadı eksilmesin diyorum.”

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VALİ GÜL: BU SADECE YEMEKLERİN TANITILDIĞI VE GÖSTERİLDİĞİ BİR FESTİVAL DEĞİL, BU BİR KALKINMA MODELİ

Törende konuşma yapan Gaziantep Valisi Davut Gül ise Gaziantep’in tarımsal ürünlerinin tanıtımla beraber aranır hale geldiğini aktararak şöyle konuştu: “Bu şehirde yüzyıllardır bu yemekler pişiyordu vardı ama bunu bir kalkınma modeline çevirmek önemli. Gastronomi kentiyle başlayan, coğrafi tescillerle bunu taçlandıran ve Türkiye’nin bütün şehirlerinde ‘Gaziantep ne yapıyor, nasıl yapılıyor?’ denilip takip edilen bir şehir yaptığı için Başkan Fatma Şahin’e teşekkür ediyoruz. Milletvekillerimiz, bu şehirde yapılan her iyi şehrin arkasında. Hiç şüphesiz Gazianteplilere teşekkür ediyoruz. Kadir kıymet bilip bunu sahiplendiler. Bu sadece yemeklerin tanıtıldığı ve gösterildiği bir festival değil, bu bir kalkınma modeli. İnanıyorum ki bu sürdürülebilir bir hale gelecek.”

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TBMM İDARİ AMİRİ ŞAHİN: BUGÜN ÖNÜMÜZE YÜZYILLARDAN BERİ EVRİLEREK GELMİŞ SADECE GAZİ ŞEHRİMİZİN 500’E AŞKIN YEMEK VAR

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Ali Şahin, milletvekilleri adına yaptığı konuşmasında festivalin önemine dikkat çekerek, “Bizler Mezopotamya’nın çocuklarıyız. Dünya’da birçok şehir gastronomi şehri olarak anılıyor. Ama eminim ki hiçbiri bunu Gaziantep gibi hak etmiyor. Çünkü bizler Mezopotamya’nın çocuklarıyız. Gıdanın, tahılın doğduğu, dünyaya dağıldığı coğrafyanın çocuklarıyız. Bugün önümüze yüzyıllardan beri evrilerek gelmiş sadece Gazi şehrimizin 500’e aşkın yemek var” dedi.