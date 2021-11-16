Gazeteci Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi! Sosyal medyadan duyurdu: 150 km ile çarptı

Babasının döverek öldürdüğü minik Elif'in annesi konuştu: Beni darp ederken bebek uyanınca sinirini ondan çıkardı

Antalya Serik'te babası tarafından darp edilen 3 aylık bebek, hayatını kaybetti. Dehşet anlarını anlatan anne Beyza Topçu, “Normalde beni darp ediyordu. Ondan sonra bizim seslerimize çocuk uyandı. Dönüp sinirini ondan çıkardı. Kafasına vurdu. Morluk falan yoktu. Ben hastaneye götüremedim işe gideceğim için.



Sonra uyandığım zaman morluk vardı. Akşam da karakola giderek şikayette bulundum. Darp raporu aldım. Doktorlar bebeği beyin cerrahisine yönlendirdi. Eve döndük. Gece 02.30 gibi yatırdım bebeğimi. Sabah uyandığımda hareketsiz öylece yatıyordu. Burnundan köpükler gelmişti. Gözleri açıktı. Sonra tekrar hastaneye getirdim” dedi.



Yaşananlardan sonra anne emniyete giderek babadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

