Gazeteci Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi! Sosyal medyadan duyurdu: 150 km ile çarptı

Habertürk TV sunucusu, gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) trafik kazası geçirdiğini duyurdu.
Mehmet Akif Ersoy kazanın olduğu yerden paylaşım yaparak durumunun iyi olduğunu ve kazanın nasıl yaşandığını kısaca aktardı.
"HEPİMİZ YAVAŞLADIK AMA..."
Ersoy çektiği videoya, "Az önce FSM çıkışında kaza yaptık. Daha doğrusu bizden önce bir kaza olmuş, trafik polisleri araçları durduruyordu. Hepimiz yavaşladık ama arkadan gelen bir araç sanırım 150 km ile falan bana çarptı” notunu düştü.