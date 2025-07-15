Gazi Meclis 15 Temmuz’da yeniden tarih yazdı

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde hedef aldığı yerlerden biri de millet iradesinin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. O gece Meclis, hem bombalandı hem de tarihinde ilk kez tutanak tutulamayan bir oturuma sahne oldu. Ancak tüm tehditlere rağmen milletvekilleri Meclis’e koştu, darbecilere geçit vermedi.

SON OTURUM 02.24’TE SONA ERDİ

TBMM Genel Kurulu, darbe girişiminden bir gün önce, 14 Temmuz’u 15 Temmuz’a bağlayan gece saat 02.24’e kadar çalışarak 75 maddelik yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin tasarıyı yasalaştırdı. Görüşmelerin ertesi güne sarkma ihtimali göz önünde bulundurularak Genel Kurul’un 15 Temmuz günü de çalışması kararlaştırılmıştı. Bu karar sayesinde, Meclis’in o gece boş kalması önlenmiş oldu.

HEMEN MECLİS’E GİTME KARARI

Genel Kurul’un kapanmasının ardından birçok milletvekili seçim bölgelerine dönerken, bir kısmı Ankara’da kaldı. Başkent semalarında savaş uçaklarının görülmesi üzerine, AK Parti milletvekilleri ‘AKGRUP’ isimli WhatsApp grubundan mesajlaşarak gelişmeleri takip etmeye başladı. Kısa sürede bir kalkışma olduğu anlaşıldı. Milletvekilleri Meclis’e gitme kararı aldı.

MECLİS’E İLK ULAŞANLAR

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz Cuma akşamı 21.30’da makamından ayrılarak konutuna geçti. Bir süre sonra darbe girişiminden haberdar oldu. Meclis’e ilk ulaşan vekiller arasında Ahmet Gündoğdu, Aydın Ünal, Jülide Sarıeroğlu, Ayşe Sula Köseoğlu, İlknur İnceöz, Lütfiye Selva Çam, Mustafa Şahin, Orhan Atalay, Ayşe Keşir, Sema Kırcı ve Bennur Karaburun vardı. TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu’nun odasında toplandılar.

GENEL KURUL AÇILDI, KRİZ MASASI KURULDU

Saat 23.26’da Meclis’e gelen Başkan Kahraman, Genel Kurul’un açılması talimatını verdi. Ardından 23.45’te kriz masası kurulan Çankaya Köşkü’ne geçti, saat 01.20’de tekrar parlamentoya döndü. Meclis’in bazı kapıları tamamen, bazıları ise kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. O gece Meclis’e toplam 106 milletvekili ulaştı. Bunların 80’i AK Parti, 16’sı CHP, 10’u ise MHP mensubuydu.

TUTANAKSIZ TEK BİRLEŞİM

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan Meclis geleneğinde her birleşim tutanak altına alınır. Ancak 15 Temmuz gecesi stenografların ulaşamaması nedeniyle, Meclis tarihinde ilk kez tutanak tutulamayan bir Genel Kurul gerçekleşti.

BOMBALAR VE DİRENİŞ

Jetler saat 02.33’te Meclis bahçesine, 03.20’de Başbakanlık makam odasının yanındaki koridora ve 03.33’te Ana Bina’ya bomba attı. Genel Kurul salonu tozla kaplandı. Milletvekilleri alkışlarla protesto ederken 03.25’te sığınağa geçildi ve çalışmalar orada sürdü. AK Partili Hacı Bayram Türkoğlu ile ailesi, bombalı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ORTAK BİLDİRİYİ BİRLİKTE YAZDILAR

Sığınakta dört siyasi partinin ortak deklarasyonu hazırlandı. Metin, sabah saatlerinde darbe girişiminin püskürtüldüğü haberi geldiğinde, milletvekilleri tarafından okunmak üzere tamamlandı. Meclis, yeniden yukarıya çıkılarak çalışmalarına devam etti.

AVİZELERE KADAR İZ BIRAKTI