Gündem Gaziantep Büyükşehirin Obezite Kampı elde ettiği sonuçlarla yüzleri gülümsetiyor
YEREL GÜNDEM

Gaziantep Büyükşehir’in Obezite Kampı elde ettiği sonuçlarla yüzleri gülümsetiyor

Kilo verme mücadelesi içinde olan vatandaşların vazgeçilmez duraklarından birisi haline gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi obezite kampı, bir yılı aşkın süredir belli aralıklarla zayıflamanın ipuçlarını paylaşarak katılımcılarından yüzde 4 ila 6 arası kilo kaybı elde etti. Düzenli takip ve görüşmeler sayesinde Şükrü Gezer, 4 aylık zaman diliminde 35 kilo vererek kampın şampiyonu ilan edilirken, Ayten Ekiciler, 7 ayda sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler sonucunda 25 kilo vererek, diyabet ilaçlarına veda etti. Bir diğer üye Fatma Özlem Doğan’sa gösterdiği mücadeleyle 5 ayda 24 kilo kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep Büyükşehir’in Obezite Kampı elde ettiği sonuçlarla yüzleri gülümsetiyor
Kilo verme mücadelesi içinde olan vatandaşlar

Modern dünyada en sık karşı karşıya kalınan hastalıklar arasında bulunan obezite için Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’yla Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı iş birliğinde hizmete alınan obezite kampının hastalarından aldığı sonuçlar yüzleri gülümsetiyor. Bir hafta aralıklarla farklı katılımcılara ev sahipliği yapan Burç Ormanı’ndaki eşsiz kampta, alanında uzman doktor ve diyetisyen ekip tarafından uygulanan özgün tedavi yöntemi sayesinde üyeler, yüzde 4 ila 6 arasında kilo kaybıyla zayıflamayı başardı. Kamptaki yetkililerin programlarına birebir uyarak 4 ayda 35 kilo veren danışanlardan Şükrü Gezer obezite hastaları için bir simge haline dönüşürken Ayten Ekiciler’in sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler sonucunda 7 ayda 25 kilo vererek, diyabet ilaçlarına veda etmesi kilo vermede güçlük çeken vatandaşlar için umut kaynağı oldu. Yine, zayıflama konusunda şüpheleri olan bir diğer danışan Fatma Özlem Doğan da obeziteye karşı gösterdiği kararlılıkla 5 ayda 24 kilo vererek akıllarında soru işaretleri barındıran obezite hastalarına cevap oldu.

Kamp sürecinde obezite hastalarının gün içerisinde ateş, nabız, tansiyon ve kan şekerleri düzenli olarak takip edilerek beslenme programları biçimlendirildi. Bunun yanında diyetisyenler, psikologlar, hemşireler ve spor eğitmenlerince katılımcılara eğitimler verildi, danışanlar verilen günlük programların dışına çıkmadan yeterli su tüketerek beslenme programına uygun egzersizler gerçekleştirdi. Eğitimler çerçevesinde katılımcılar sağlıklı beslenmeyi öğrenerek; porsiyon kontrolünü, yemekleri doğru pişirme tekniklerini, öğün düzenini ve sağlıklı besinleri yaşamlarına dahil ettiler. Günlük yapılan tansiyon ve açlık kan şekeri ölçümlerinin sonucunda sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artması ile katılımcıların ölçümlerinde düzelmeler oldu. Kampta yaptırılan sporlar alışkanlık haline gelerek kamp sonrasında da devam ettirildi. Yapılan psikolog görüşmeleri sonucunda danışanların kilo problemlerinin altında yatan duygusal açlık ve psikolojik etkenler birebir ve grup terapileriyle görüşüldü.

Kamp sonrası için verilen beslenme ve egzersiz programlarına uymalarını sağlamak için çevrimiçi ve yüz yüze takip sürdürüldü. Öte yandan danışanlarla kamp sonrasında motivasyonlarını güçlü tutmak amacıyla park etkinlikleri ve akşam sporları organize edildi.

Abone Ol Google News
Av yasağı bitti

Av yasağı bitti

Balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.
​Alevler en az 30 dükkanı sardı

​Alevler en az 30 dükkanı sardı

İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın.
Türkiyenin desteğini bekliyoruz

Türkiye'nin desteğini bekliyoruz

​Afganistan'da geçiş sürecini yöneten Hikmetyar Yeni Şafak'a konuştu.
Geride 'enkaz' kaldı

Geride 'enkaz' kaldı

Yeni Şafak, Taliban'ın tam denetimine geçen havalimanında.
FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

Engin Özkoç'a yeni suçlama.
CHP'nin küfürbaz başkanı

CHP'nin küfürbaz başkanı

​Kendisini eleştiren vatandaşa 12 dakika 68 küfür saydırdı.

Suriye'den de çıkacaklar

Suriye'den de çıkacaklar

​ABD medyası: Türkiye'nin konumunu güçlendirecek.
Ankesör’de ağ genişliyor

Ankesör’de ağ genişliyor

​FETÖ'cülerin HTS kayıtlarında farklı hatlar tespit edildi.
Katliama bile bile göz yumdular

Katliama bile bile göz yumdular

​ABD istihbarata rağmen kapıyı açık tuttu.

Afganistan'dan çekilme sonrası ​Biden'dan açıklama.

​31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​81 ilin valiliğine gönderildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Harp okullarındaki diploma töreninde konuştu.
Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.