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Gaziantep'te kan donduran olay: 18 yıldır kayıp gencin katilleri annesi ve kardeşleri çıktı

Gaziantep'te, 18 yıldır kayıp Gündüz Karadeniz'in annesi ve kardeşleri tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. İddiaya göre, öldürülen gencin cesedi önce evin bahçesine gömüldü. Ardından 10 yıl sonra ev satılınca ceset yerinden çıkarıldı. Mahallenin dışındaki boş bir araziye gömülen Karadeniz'in cesedi 8 yıl da orada saklandı.

Haber Merkezi DHA
18 yıldır kayıp Gündüz’ü ‘annesi ve kardeşleri öldürdü’ iddiası üzerine emniyet güçleri harekete geçti.
18 yıldır kayıp Gündüz’ü ‘annesi ve kardeşleri öldürdü’ iddiası üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

Gaziantep'in Araban İlçesine bağlı Yukarıkaravaizler Mahallesi'ndeki 18 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle aile içerisinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gündüz Karadeniz, 23 yaşındayken annesi Z.K. ve kardeşleri tarafından öldürülerek gömüldü.


18 yıl boyunca herkesin kayıp olarak bildiği Gündüz Karadeniz'in cesedi, yaşadığı mahallenin 2 kilometre dışında boş arazide bulundu.


Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ihbar üzerine harekete geçti. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, önce evin bahçesinde ardından cesedin bulunduğu arazide kazı çalışmaları yaptı. Yapılan kazıda Gündüz Karadeniz'e ait olduğu ileri sürülen kemikler bulundu.

DHA
Jandarma Suç Araştırma Timi ihbar üzerine hareket geçti.


Gaziantep'te Karademir ailesinin gelini olan E.K., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınvalidesi Z.K. ve çocuklarının 18 yıl önce Gündüz Karadeniz'i öldürdüğünü iddia ederek jandarmaya başvurdu. E.K. yaptığı ihbarda, ayrıldığı eşi Gündüz Karadeniz'in, Araban'ın Yukarıkaravaizler Mahallesi'ndeki evlerinde kayınvalidesi ve diğer kardeşleri ile yaşadığı tartışmada öldürüldüğünü ve köyde evlerinin yakınındaki bir araziye gömüldüğünü söyledi. O dönemde Karadeniz'i soranlara ise kayıp olduğunun söylendiği öğrenildi. E.K., Gündüz Karadeniz'in yine annesi ve kardeşleri tarafından evlerinin yakınlarındaki bir araziye gömüldüğünü söyleyince ekipler didik didik aramaya başladı.

Cesedi 10 yıl evin bahçesinde sakladılar


Öldürülen Gündüz Karadeniz'in cesedi önce evin bahçesine gömülerek 10 yıl boyunca saklandı. Ardından ev satılınca ceset yerinden çıkarılarak mahallenin dışında boş bir araziye gömüldü. Karadeniz'in cesedi 8 yıl da orada saklandı.

DHA
Gündüz Karadeniz'in cesedi evin bahçesinde 10 yıl saklandı.


Kemikleri bulundu


Jandarma ekipleri çalışmaları sonucunda cinayetin işlendiği öne sürülen evde ve evin 2 kilometre uzağındaki kazı çalışması yapıldı. Boş arazide gece yapılan kazı çalışmalarında insan kemikleri bulundu.

Eş zamanlı operasyon yapıldı

Kazı çalışmalarında bulunan kemikler üzerine aralarında Adana, Gaziantep merkez, Gaziantep'in Araban ilçe merkezi, Yukarıkaravaizler Mahallesi'nin de bulunduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.


Öte yandan soruşturma kapsamında Çöplü mevkisinde bulunan kemikler Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Kemiklerden alınacak örneklerin DNA'sı belirlenerek, öldürüldüğü iddia edilen Gündüz Karadeniz'in kemikleri ile karşılaştırılacağı öğrenildi.

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