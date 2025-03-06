Gazze'de bilanço artmaya devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 446'ya, yaralıların sayısının ise 111 bin 852'ye yükseldiği bildirildi.