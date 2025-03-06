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Gazze'de bilanço artmaya devam ediyor

Gazze'de bilanço artmaya devam ediyor

14:416/03/2025, Perşembe
AA
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Gazze'de yaşam mücadelesi
Gazze'de yaşam mücadelesi

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte enkaz altından çıkarılan 6 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Terör devleti İsrail
'in 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte enkaz altından çıkarılan 6 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.


Son 24 saatte hastanelere enkaz altından çıkarılan 6 kişiye ait cenazenin ulaştığı aktarılan açıklamada, 7 kişinin de yaralandığı kaydedildi.


  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 446'ya, yaralıların sayısının ise 111 bin 852'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmeyi sürdürüyor.


Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 116 Filistinlinin hayatını kaybettiğini 490 kişinin yaralandığını duyurmuştu.




#gazze
#İsrail
#Filistin

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