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Gazze'de katledilenler için bütün camilerden sala okunacak: Gıyâbî cenaze namazı kılınacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.

01:32 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Filistin'de katledilen Müslümanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı. (Foto: Arşiv)

Filistin'de katledilen Müslümanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı. (Foto: Arşiv)

Eli kanlı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgalciler akşam saatlerinde sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi hedef aldı. İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan hastanede ilk belirlemelere göre en az 500 kişinin öldüğü ve binlerce yaralının olduğu aktarıldı.

Gazze'de katledilenler için gıyâbî cenaze namazı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İsrail'in Filistin’de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyâbî cenaze namazı kılınacaktır.”




#Gazze
#İsrail
#Filistin
#Diyanet İşleri Başkanlığı
#Ali Erbaş
32 dakika önce
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