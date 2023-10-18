İsrail'e destekte sınır tanımayan Biden: Gazze'de ölenlere başsağlığı diliyorum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - ABD Başkanı Joe Biden
Terör devleti Siyonist İsrail, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu.
İnsanlık dışı saldırı sonucu en az 500 kişi hayatını kaybetti.
İşgalci İsrail'e ve imza attığı katliama tüm dünyadan tepkiler yağarken ABD Başkanı Joe Biden ikiyüzlü bir tavır ortaya koydu.
Saldırı sonrasında Ürdün'e yapacağı ziyareti iptal eden ancak her fırsatta ve Filistinlilere yönelik zulümde desteğini yinelediği İsrail'e ziyaretini iptal etmeyen Biden, katliamda hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu, yaralılara acil şifalar diledi.
Ürdün'e ziyaretini iptal eden ve destek verdiği İsrail'in katliamında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulunan Biden'ın bu ikiyüzlü tavrı ise büyük tepki çekti.