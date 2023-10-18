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Dünya

İsrail'e destekte sınır tanımayan Biden: Gazze'de ölenlere başsağlığı diliyorum

Her fırsatta terör devleti İsrail'e desteğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki hastane saldırı sonrası pişkinliğe imza attı. Ürdün ziyaretini iptal eden ancak İsrail'e gidecek olan Biden, terör devletinin Gazze'deki hastaneye düzenlediği saldırıda ölenler için başsağlığında bulunarak ikiyüzlülük gösterdi.

01:24 . 18/10/2023 Çarşamba
AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - ABD Başkanı Joe Biden

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - ABD Başkanı Joe Biden

Terör devleti Siyonist İsrail, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu.

İnsanlık dışı saldırı sonucu en az 500 kişi hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail'e ve imza attığı katliama tüm dünyadan tepkiler yağarken ABD Başkanı Joe Biden ikiyüzlü bir tavır ortaya koydu.

Saldırı sonrasında Ürdün'e yapacağı ziyareti iptal eden ancak her fırsatta ve Filistinlilere yönelik zulümde desteğini yinelediği İsrail'e ziyaretini iptal etmeyen Biden, katliamda hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu, yaralılara acil şifalar diledi.

Ürdün'e ziyaretini iptal eden ve destek verdiği İsrail'in katliamında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulunan Biden'ın bu ikiyüzlü tavrı ise büyük tepki çekti.



#ABD
#Joe Biden
#İsrail
#Gazze
#Hastane Saldırısı
39 dakika önce
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