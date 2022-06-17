Gece vakti deniz keyfi faciayla sonuçlanıyordu: Boğulmaktan son anda kurtarıldı

Olay, Darıca Millet Bahçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem T. (19) ile arkadaşı Ö.Y.A. isimli iki genç, gece saatlerinde denize girmek istedi.
Bir süre yüzen ikiliden Adem T.’nin gözden kaybolmasının ardından arkadaşı endişeye kapılarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
Vatandaşların ihbarı üzerine adrese can kurtaran ve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan can kurtaranlar, denizde kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmalarının ardından denizden çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde suni teneffüs ve kalp masajı yapılan genç, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Olay dün saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesinde meydana geldi.
Ev sahiplerinin evde olmadığı saati belirleyen 2 hırsız, ilk girdikleri evden elektronik ve değerli eşyaları alarak çıktı.
Daha sonra yandaki eve giren şüpheliler, burada çalacak eşya bulamayınca buzdolabındaki kolayı içerek yan binaya geçti.
Toplam 5 eve girerek hırsızlık yapan şüpheliler, son binadan ayrılacakları sırada mahalleli tarafından fark edildi.
Panikle çıktıkları binaya giren şüpheliler, çatıya çıkarak binaların üzerinde bir süre dolandıktan sonra, bir evin bahçesinde saklandı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Bu sırada ev sahibi Mehmet Efe Sacan’ın çalınan tabletinden hırsızların konumu tespit edildi.
Şüphelinin bulunduğu bölgede yoğunlaşan ekipler, evin bahçesinden çatıya çıkarak kaçmaya çalışan Hülya K.'yı (31) yakalarken, erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Burak S.'nin kaçtığını belirledi.
Yakalanma anını görüntüleyen basın mensuplarına “Ne çekiyorsunuz.” diyerek tepki gösteren Hülya K, neden hırsızlık yaptığı sorusuna ise “Neyi neden yaptım. Arkadaşım kaçtı ben kaldım orada. Onun, Allah belasını versin” diyerek gözyaşı döktü.
Kadının üzerinde ve sırtındaki çantada yapılan aramada, 30 adet cep telefonu, 1 adet tablet, yüklü miktarda ziynet eşyası , bir miktar para, iki adet musluk başı ve oyuncak ayı bulundu.
Ayrıca şüpheli Hülya K.’nın 21 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.<br>
Annesinin evde olmadığı saatlerde hırsızların içeri girdiğini ifade eden Mehmet Efe Sacan, \"Aşağıdan komşularla birlikte gelirken bizim balkondan birini görüyorlar. Bütün eşyaları dışarı çıkarmış, komşuyla seslenince arkadan kaçmışlar. Sağ olsun polis ekipleri de yakındaymış, hemen müdahale ettiler. Şüpheli kaçmak için çatıya çıkmış. Polis ekipleri de kendilerini tehlikeye atıp çatı çatı hırsız kovaladılar. Biri yakalandı, öbürü de inşallah tez zamanda yakalanır\" dedi.
Evlerinden çok sayıda eşya çalındığını belirten Sacan, \"Birçok malzeme çaldılar. Babamın balıkçı malzemeleri, benim tabletim, komşunun ziynet eşyalarını çalmış. Benim peluş ayımı da çalmış. En çok ona sinirlendim. Arkadaşımın tabletinden benim tabletimin sinyaline baktık. Sinyali bulunca polis ekipleri sağ olsun hemen suç üstü yakaladılar\" diye konuştu.
İşlemlerin ardından çalıntı mallar sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan Hülya K., Emir Sultan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis ekipleri kaçan Burak S.'yi yakalamak için çalışma başlattı
Çatılardan kaçmaya çalışan hırsızı, çaldığı tabletin sinyali ele verdi
Çatılardan kaçmaya çalışan hırsızı, çaldığı tabletin sinyali ele verdi
Çatılardan kaçmaya çalışan hırsızı, çaldığı tabletin sinyali ele verdi
Çatılardan kaçmaya çalışan hırsızı, çaldığı tabletin sinyali ele verdi
Çatılardan kaçmaya çalışan hırsızı, çaldığı tabletin sinyali ele verdi
Çatılardan kaçmaya çalışan hırsızı, çaldığı tabletin sinyali ele verdi
Çatılardan kaçmaya çalışan hırsızı, çaldığı tabletin sinyali ele verdi
Çaldığı tabletin sinyali ile yakalanan hırsız gözyaşı döktü: Onun Allah belasını versin
Bursa'da gündüz vakti 5 eve giren 2 hırsız, kendilerini fark eden mahalleliden kaçmak için çatıya çıktı. Şüphelilerden biri kaçarken, diğer hırsız çaldığı tabletin sinyali sayesinde yakalandı. Kaçan arkadaşı için ''Onun, Allah belasını versin" diyerek gözyaşı döken hırsız polis merkezine götürüldü.
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Slow Fish Mersin Platformu ve Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), dikenleri zehirli ancak eti yenebilir ve lezzetli istilacı türlerden olan aslan balığını hem ekonomiye kazandırmak hem de popülasyonunu azaltmak amacıyla harekete geçti. Bu amaçla, MDTO’da ‘Aslan Balığı Tadın Etkinliği’ düzenledi.<br>
Yerel türler üzerinde oluşan baskıyı rahatlatmak için tüketilmesini teşvik etmek amacıyla Mersin Deniz Ticaret Odasında gerçekleştirilen etkinlikte, usta şefler eliyle buharda pişirilen aslan balığı, konuklara ikram edildi.
Balığı çok lezzetli bulan konuklar, aslan balığının Mersin’de bir an önce restoranlarda yer almasını beklediklerini söyledi.<br><br>Etkinlikte ayrıca, mayıs ayında Silifke ilçesine bağlı tatil beldesi Akkum’da gerçekleştirilen dalış etkinliğinde toplanan uzun dikenli deniz kestaneleri de sergilendi.
“Aslan balığının yenilebildiği bilinirse ekonomiye katkısı olur”<br><br>MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, tadım etkinliğinde yaptığı açıklamada, aslan bağlı ve uzun dikenli deniz kestanesi gibi istilacı türlerin, Süveyş Kanalının açılması ve denizlerin ısınmasıyla Doğu Akdeniz’e geldiklerini söyledi.
Doğu Akdeniz’in, balık türü konusunda çok kısır olduğuna işaret eden Lokmanoğlu, “Bu istilacı balıkların da yedikleri bizim buradaki lokal balıklarımız. Bunların predatorları yok, yani bunları yiyen türler yok. O zaman korkunç bir şekilde ürüyorlar. Biz de bu üremeyi önlemek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
Aslan balığının zehrinin sadece yüzgeçlerinde bulunduğuna ve iyi bir temizlemeyle yenilebildiğine dikkat çeken Lokmanoğlu, “Bu bilinirse ekonomiye katkısı olur. Ben de yedim ve çok lezzetliydi. Bu türleri ekonomiye kazandırırsak hem istilacı türleri azaltmış oluruz hem kendi balıklarımızı biraz korumuş oluruz hem de faydalanmış oluruz. Bu anlamda desteğimiz devam edecek. Denizle ilgili her konuda Deniz Ticaret Odası var” diye konuştu.<br>
“Aslan balığı tüketimini alışkanlık haline getirmeyi hedefliyoruz”<br><br>2021 yılında kurulan ve kurucuları arasında MDTO yöneticilerinin de bulunduğu Slow Fish Mersin Platformunun Sözcüsü Ezgi Biçer Uçar da geçen yıl istilacı türlerle mücadeleyi içerine bir eylem planı belirlediklerini söyledi. Aynı zamanda MDTO Genel Sekreter Yardımcısı olan Uçar, “Bu çerçevede, geçen ay uzun dikenli deniz kestanesine yönelik bir dalış etkinliği gerçekleştirmiştik. Bugün de aslan balığına yönelik bir tadım etkinliği gerçekleştiriyoruz. Özellikle aslan balığını, denizlerimizdeki besin zincirinde tüketen çok az balık türü var. Dolayısıyla insanların bu türün tüketimini alışkanlık haline getirerek denizlerdeki sürdürülebilir dengeyi korumak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Aslan balığını kendisinin de ilk kez tattığını belirten Uçar, “Kesinlikle çok lezzetli. Bizim damak zevkimize çok uygun. Tadı lagosa çok benziyor. Diyetisyenlerimiz, besin değeri açısından da çok yüksek olduğunu söylemişlerdi. Dolayısıyla hem lezzet hem besin değeri açısından tüketilmesini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.<br>
“Öncelikle restoranlarda yer almasını amaçlıyoruz”<br><br>Aslan balığının tüketimini teşvik etmek için uyarı afişleri hazırlayarak balıkçı barınaklarına gönderdikleri bilgisini veren Uçar, “Aslan balığının dikenleri zehirli, ancak bunları çıkardıktan sonra zehri kalmıyor. Kesinlikle gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Şu anda balık pazarlarında henüz yer almadı bu balık. Biz öncelikle restoranlarda yer alması konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz, çünkü uzman ellerde hazırlanması daha sağlıklı olacaktır. Ancak, evlerde de üstündeki ve altındaki zehirli dikenlerin kesilmesiyle gönül rahatlığıyla tüketilebilir” dedi.
“Aslan balığının tüketilmesi, denge kurulması açısından çok kıymetli”<br>Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas ise hem aslan balığının hem de uzun dikenli deniz kestanesinin tüketime uygun olduğunun altını çizdi. Bu türlerde zehrin sadece dikenlerinde bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Ayas, “Dolayısıyla etlerinde kesinlikle zehir yok. Bu türlerin tüketiminin arttırılması şu açıdan önemli; doğada bir predatorları yok. Aslan balığının bildiğimiz tek avcısı insan. Bu nedenle biz insanların tüketmesini istiyoruz ki, popülasyonları biraz daralsın. Aslan balığı, diğer türler üzerine ciddi anlamda baskı kuruyor ve aklınıza gelen bütün deniz canlılarının yavrularıyla besleniyor; onların popülasyonlarını daraltıyor.
Bu anlamıyla da biz aslan balığının tüketilmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Burada aslan balığını tadanlar çok beğendiklerini söylediler. Bu, bizi çok umutlandırdı. Aslan balıkları ve uzun dikenli deniz kestaneleri tüketimi girdiğinde ve insanlar bunu talep etmeye başladığında bir piyasası olur ve restoranlar bunu sunmaya başlarlar. Böylece bu türler üzerinde bir baskı kurulmuş olur; diğer türler de rahat nefes almış olurlar ve bir denge kurulmuş olur. İnsan aslında en büyük predator. Öyle baktığımızda bunun tüketime sunulması ve beğenilmesi çok kıymetli” diye konuştu.
Zehirli ancak eti yenebilir: 'Korkunç bir şekilde ürüyorlar, artık restoranlarda olacak'
Dikenleri zehirli ancak eti yenebilir ve lezzetli istilacı türlerden olan aslan balığı ve uzun dikenli deniz kestanesi, artık Mersin restoranlarında da yerini almaya hazırlanıyor. Kentte ilk kez buharda pişirilmiş aslan balığı tadımı yapıldı. Aslan balığının tadına bakan konuklar, balığı çok lezzetli buldu.
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Yenimahalle Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi'nde Hasan Tiryakioğlu (24) idaresindeki 34 GM 6611 plakalı otomobil kaldırımda bulunan elektrik trafosuna çarptı.<br><br>
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bir marketin tentesini ve şarküteri etrafındaki çitleri kırarak yaklaşık 20 metre uzaklıktaki şarküteriye girerek durabildi.<br><br>
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis sevk edildi.<br><br>
Araçta sıkışan sürücü Hasan Tiryakioğlu ile Yunus Emre Nacaroğlu'nu (19) Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kaza kırım ekipleri çıkardı.<br><br>
Yaralılardan biri Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine diğeri ise özel bir hastaneye kaldırıldı.<br><br>
Tiryakioğlu ve Nacaroğlu hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.<br><br>
Samsun'da kontrolden çıkıp şarküteriye giren otomobilde bulunan 2 kişi öldü
Samsun'da feci kaza: 25 metre takla attı şarküteri dükkanına çarptı
Samsun'da yoldan çıkarak kaldırıma çarpıp 25 metre takla atan otomobilin şarküteri dükkanına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.