Geçmişlerini unuttular

Siyasi ayak çıkışlarıyla FETÖ ile mücadeleyi sulandıran Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geçmişini unuttu. Yakın geçmişte kamuoyuna yansıyan FETÖ-CHP dayanışmasını görmezden geldi. CHP özellikle 17-25 Aralık 2013 yargı darbesinin ardından FETÖ’ye destek verdi. FETÖ’cüleri ziyarete giden vekillerin yanı sıra CHP’liler FETÖ’nün mali ayağı Bank Asya’da da hesap açtırmıştı.

17-25 Aralık darbe girişiminin ardından FETÖ’ye destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, örgütün yayın organı Zaman gazetesine kayyum atanmasına sert tepki göstermişti. Medya özgürlüğüne önem verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Bu konuda biz elimizden gelen her türlü desteği veririz, bir gazetenin yaşaması önemlidir. Üzülmeyin” dedi. Yayın organlarını CHP’li vekiller de ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu

CEZAEVİ ZİYARETLERİ

CHP’nin FETÖ medyasına verdiği destek cezaevi ziyaretleri ile devam etti. CHP’li vekiller cezaevlerindeki FETÖ’cüleri ziyaret etmek için sıraya girdi. Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Utku Çakırözer ve Şafak Pavey FETÖ tutuklularını ziyaret etmek için izin istedi. Veli Ağbaba da Ağustos 2015’te Mehmet Baransu ve Hidayet Karaca’nın içinde bulunduğu bazı isimleri ziyaret etti.

CHP bununla yetinmedi. Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Şafak Pavey ve Selina Doğan FETÖ’nün medya yapılanmasıyla ilgili davada destek için mahkemede hazır bulundu.

OYNAT 01:24 Eski CHP'li vekil: Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz Eski CHP Antalya Milletvekili ve DSP Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Yıldıray Sapan, ''Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz.' dedi. Sapan, Muratpaşa Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, CHP'nin birileri tarafından çizgisinden saptırıldığını söyledi. BiP'te paylaş

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BANK ASYA’DA HESAP AÇTIRDI

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Eren Erdem

FETÖ’nün mali ayağı Bank Asya yönetiminin TMSF’ye devredilmesinin ardından Şanlıurfa’da bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, destek amacıyla bankada hesap açtı ve para yatırdı. Yapılanları siyasi operasyon olarak değerlendiren ve TBMM’ye dilekçe vererek maaşının Bank Asya’ya yatırılmasını isteyeceğini ifade eden Tanal, “Bu bankaya yapılan operasyonun mermiden, bombadan savaştan bir farkı yoktur” dedi. CHP’nin Sözcüsü Faik Öztrak da “Bank Asya müşterilerine önerim; eğer zarara uğrayacak olursa gerekli hukuki işlemi yapın. Şüpheniz varsa BDDK ve TMSF’ye dava açın” diye konuştu. Sezgin Tanrıkulu da “Bank Asya’ya hukuksuz şekilde el koymak hukuk devletinin sonudur. Bu bedel Erdoğan’a ve o karara imzası olan herkese geri dönecektir” dedi.

FETÖ’CÜLER ADALET YÜRÜYÜŞÜNDE

Kılıçdaroğlu’nun, milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılması kararını protesto etmek için 2017’de gerçekleştirdiği sözde Adalet Yürüyüşü’ne 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Hava Harp Okulu öğrencisi oğlu 11 aydır cezaevinde olan Veysel Kılıç da katıldı.

ABD imamı ile kahvaltı yaptı

FETÖ’nün ABD imamı olan Faruk Taban ve yöneticileri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretten 12 gün sonra da FETÖ’nün savcısı Sadrettin Sarıkaya MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağırdı. 17-25 Aralık’tan iki hafta önce de Kılıçdaroğlu ABD’ye gitti. Kılıçdaroğlu ABD’de FETÖ’nün ABD imamı Faruk Taban’ın başkanı olduğu Türk Amerikan Birliği’nin kahvaltı programına katıldı. CHP’li Engin Özkoç da 17-25 Aralık’tan önce 2013 yılının başında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıyken FETÖ’nün ekonomik ayaklarından biri olan TUSKON ile ABD’ye gitti. Özkoç, CHP’li Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Faik Tunay ve Ali Demirçalı ile enerji, ticaret ve kalkınma konulu toplantıya katıldı. Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastinin ardından katilin FETÖ’cü olduğuna dair ilk bulgular çıktığında CHP’liler ısrarla “Katil El Nusra’cı” dedi. CHP’li Veli Ağbaba “Adam bağırarak El Nusracı olduğunu söylemiş, koca koca adamlarsa saatlerdir onu başka örgütlere pazarlamak için çalışıyor. Nusra sevicileri” demişti.