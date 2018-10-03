Geleceğe odaklanalım

Blok, Mart 2017'de Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu öncesinde Türk siyasetçilerin ülkedeki mitinglere katılmasını engellemesi nedeniyle çıkan diplomatik krizin ilişkilerde normalleşmeye dönmesinden sonra bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. Görüşmelerinde güvenlik, göç ve ekonomi gibi konuların ele alınacağını kaydeden Blok, şunları ifade etti: "Ülkelerimiz, ilişkilerimiz için geçmişe takılıp kalmak yerine geleceğe odaklanmanın çok önemli olduğuna karar verdi. İlişkileri düzeltmenin önemli unsurlarından biri diplomatik temasların en üst seviyede yeniden tesis edilmesi oldu. En önemli diplomatlarımızdan biri olan Marjanne de Kwaastenie’yi Türkiye’ye büyükelçi olarak gönderdik. Türkiye’nin de çok bilgili bir büyükelçiyi (Şaban Dişli) Hollanda’ya atadığını görmekten mutluyuz."

AB’YE YAKIN BÜYÜK BİR PAZAR

Kriz sürecinde Türk iş camiasıyla yoğun temas yürüttüklerini belirteb Blok, şöyle devam etti: "Türkiye, AB’ye yakın konumdaki büyük bir pazar ve burada Hollandalı şirketlerin ticaret ve yatırım yapması için birçok imkan var. Ayrıca, elverişli ve yenilikçi iş iklimiyle Hollanda da Türk şirketlerinin yatırım yapması bakımından iyi bir yer olabilir."

400 BİN TÜRK VAR

Hollanda'da yaşayan Türklerin iki ülke arasında bağ oluşturduğunu vurgulayan Blok, 18 milyon nüfuslu ülkesinde 400 binden fazla Türk kökenli yaşadığını belirtti. Blok, Türkiye’nin AB sürecinden söz ederken ülkesinin genişleme konusunda “katı ve adil” bir duruşu olduğunu söyledi.

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