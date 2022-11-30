Gündem Gelecek Partili Torundan PKKya moral mesajı Propaganda amaçlı 3-5 yere bomba atacaklar
POLİTİKA

Gelecek Partili Torun'dan PKK'ya moral mesajı: Propaganda amaçlı 3-5 yere bomba atacaklar

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, Türkiye'nin terör operasyonlarında gücünü zayıflatmaya yönelik açıklamalar yaptı. Bu operasyonun tamamen iç kamuoyuna yönelik bir şey olduğunu belirten Torun, olası bir kara operasyonuna Türkiye'nin ekonomik olarak hazır olmadığını vurguladı. Torun, "Suriye'de herhangi bir şeyi düzeltme gibi bir durum yok." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gelecek Partili Torundan PKKya moral mesajı: Propaganda amaçlı 3-5 yere bomba atacaklar
Kani Torun

Milli Savunma Bakanlığı'nın terör örgütlerine karşı başlattığı Pençe-Kılıç hava harekatının yankıları sürerken Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun operasyona yönelik skandal ifadeler kullandı. PKK/YPG terör örgütüne korkmayın mesajı veren Torun, "Bir miktar içeri girebilirler ancak bu propaganda amaçlı olacak" dedi.

'PROPAGANDA AMAÇLI ÜÇ BEŞ YERE BOMBA ATACAKLAR'

Türkiye'nin yürüttüğü operasyonu zayıflatmaya çalışan Torun, "Suriye'de herhangi bir şeyi düzeltme gibi bir durum yok. Operasyon olayı tamamen iç kamuoyuna yönelik bir şey. Yani Türkiye’deki kitleleri, bir şekilde PKK karşısında muhafazakar ve milliyetçi oyları konsolide etme amacını güdüyor. Dolayısıyla tamamen iç politikaya yönelik bir şey. Yani Suriye’de herhangi bir şeyi düzeltme gibi bir durum yok. Üç-beş yere bomba atacaklar, bir miktar içeri girebilirler ancak bu dediğim gibi propaganda amaçlı olacak." ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE EKONOMİK OLARAK HAZIR DEĞİL'

Torun, "Bu Türkiye’nin uluslararası ilişkileri açısından da zor. İkincisi karşılaşacağı direnç göz önüne alındığında böyle bir maliyeti içeride de karşılaması mümkün değil. Ekonomik olarak da Türkiye bu büyüklükte bir operasyon için hazır değil. Bence olursa küçük çaplı göz boyama türünde bir operasyon bekliyorum. Orada çok da ileriye gidebilecekleri kanaatinde değilim."

Gelecek Partili Kani Torun'dan kara operasyonu açıklaması: TSK propaganda amaçlı 3-5 yere bomba atacak
OYNAT 01:42
Gelecek Partili Kani Torun'dan kara operasyonu açıklaması: TSK propaganda amaçlı 3-5 yere bomba atacak
Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, Türkiye'nin terör operasyonlarında gücünü zayıflatmaya yönelik açıklamalar yaptı. Bu operasyonun tamamen iç kamuoyuna yönelik bir şey olduğunu belirten Torun, olası bir kara operasyonuna Türkiye'nin ekonomik olarak hazır olmadığını vurguladı. Torun, 'Suriye'de herhangi bir şeyi düzeltme gibi bir durum yok.' dedi.

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