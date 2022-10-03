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GİRESUN

Gezgin arıcılar rekolteden çok memnun

Her sezon çiçek balı için Erzurum yaylalarına giden Giresunlu gezgin arıcılar, hava şartlarının da etkisi ile geri dönmeye başladılar. Giresun’dan giderek yaklaşık 5 aydır Erzurum’un Palandöken ilçesi Kümbet yaylasında arıcılık yapan Hasan Öncü son yılların en verimli çiçek balı rekoltesini aldıklarını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gezgin arıcılar rekolteden çok memnun
​Gezgin arıcılar rekolteden çok memnun.

Her sezon çiçek balı için Erzurum yaylalarına giden Giresunlu gezgin arıcılar, hava şartlarının da etkisi ile geri dönmeye başladılar. Giresun’dan giderek yaklaşık 5 aydır Erzurum’un Palandöken ilçesi Kümbet yaylasında arıcılık yapan Hasan Öncü son yılların en verimli çiçek balı rekoltesini aldıklarını söyledi. Soğukların başlamasıyla sezonu bitirdiklerini kaydeden Giresunlu arıcılardan Hasan Öncü, “Yaklaşık 20 yıldır arıcılık yapıyorum. En verimli senelerden birini yaşadık. Yaklaşık 5 ay önce Giresun’dan Palandöken Kümbet yaylasına geldik. Sezon haziran ayına kadar yağmurlu geçti. Yağmur sonrası verim çok güzel oldu. Erzurum yaylalarında yaklaşık 2 bin çeşit çiçek zenginliği bulunmaktadır. Bu sene beklentimizin üstünde bir bal rekoltesi oldu. Balın kalitesi de çok güzel. Havaların soymasıyla birlikte şu an arılarımızı kaldırıp tekrar Giresun’a götürüyoruz” dedi.

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