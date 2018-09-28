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GİRESUN

Giresun'da 110 lise öğrencisi yedikleri öğle yemeği nedeniyle hastaneye kaldırıldı Giresun Haber

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 110 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Giresun'da, 110 lise öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan ve taburcu edilen lise öğrencisi Damcı, okulda yemekhanenin henüz faaliyete geçmediği için dışarıdan yemek siparişi verdiklerini ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Rahatsızlanan öğrenciler çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Rahatsızlanan öğrenciler çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Giresun'da, 110 lise öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Giresun Mimar Sinan ve Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi öğrencileri, öğlen arası bir işletmeden tavuk döner dürüm siparişi verdi. Dürümleri yiyen öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı şikayetleri ortaya çıktı. Rahatsızlanan öğrenciler çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastaneye başvuran öğrenci sayısının 110'a ulaştığı belirtildi. Tedavileri yapılan öğrenciler taburcu edilmeye başlandı.

  • Tedavisi tamamlanan ve taburcu edilen Günersu Damcı, okulda yemekhanenin henüz faaliyete geçmediğini belirterek, "Yemeklerimizi dışarıdan sipariş veriyoruz. İki haftadır aynı yerden sipariş veriyorduk. Yemeğimizi yedik. Ama birkaç saat sonra rahatsızlanmaya başladık. Tahlillerde zehirlendiğimiz ortaya çıktı" dedi.

"Yetkililerin harekete geçmesini istiyoruz"

Asuman Damcı da kızının rahatsızlandığını ve hastanede tedavi gördüğünü belirterek "Yaşadığımız sıkıntı, stres çok fazla. Birçok arkadaşımızın çocukları hala hastanede. Olayın tekrarlanmaması için yetkililerin harekete geçmesini istiyoruz" diye konuştu.

İbrahim Damcı da olayla ilgili yetkililerin kendilerine henüz açıklama yapmadığını söyledi.

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