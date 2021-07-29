Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi asgari 120 lira olacak

Drakula için önlem alınması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, “Böceğin fındık dalında bulunduğu yer belli. Dalın toprakla birleştiği kısmın en fazla 25 cm yukarısına kadar gövde odununu kullanıyor. Aşağıda kök kısmını kullanıyor. Böceğin bulunduğu dallara el atıldığı zaman belirtiler açıkça görülüyor. Bu belirtileri taşıyan dallar tek tek toprak kazılarak ta sökülebilir veya hiçbir şey yapılamıyorsa kırılması gerekiyor. Zaten bunlardan gelecek sene bir ürün verme beklentisi olamaz. Bu böceğin zarar şiddeti ve yayılışını ele aldığımızda çok önemli kayıplar ortaya koyacağı aşikar. Dolayısıyla ülkemiz için çok önemli gelir kaynağı. Bu gelirin sürekliliğinin sağlanması için iş başa düşecektir. Kökünü kazıma, yok etme işlemlerinin sınırlı bir sürede tamamlanarak bitirilmesi gerekiyor. Zamana yayılacak işler değil. Bu böcek eğer ülkemizde tutunur ve buradaki şartlara uyum sağlayarak agresif bir şekilde saldırısını ve yayılışını sürdürürse fındık için bir tehdit olduğu aşikar. Onun için önlemlerin alınması gerekiyor. Söküm ve yakma çalışmaları hepsi birlikte ve olması gerektiği şekilde tamamlanması halinde bir şansımız olabilir. Yani kökünü kazıma şansımız olabilir diye konuştu.