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Giresun haberleri: Yağlıdere'deki trafik kazasında 1 ölü, 1 yaralı

Giresun haberleri: Yağlıdere'deki trafik kazasında 1 ölü, 1 yaralı

23:1718/06/2025, Çarşamba
G: 19/06/2025, Perşembe
IHA
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Yağlıdere'deki trafik kazasında 1 ölü, 1 yaralı
Yağlıdere'deki trafik kazasında 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akköy köyünde, Mehmet Çağlar'ın (72) kullandığı 34 FNT 19 plakalı otomobil, köy yolunda kontrolden çıkarak yol dışına savruldu. Çağlar olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Bahattin Ç. hafif yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, jandarma olay yerinde inceleme yaptı. Yetkililer, özellikle köy yollarında sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

#Giresun
#Yağlıdere
#Trafik kazası
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