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Giresun Valiliği duyurdu: Açık alanda alkol tüketimi yasaklandı

Giresun Valiliği, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve genel sağlığın korunması amacıyla kent genelinde açık alanda alkol tüketimini yasakladı.

Pınar Görgü
13:35 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 13:51 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Giresun Valiliği alkol yasağı kararı
Giresun Valiliği alkol yasağı kararı

Giresun Valiliği, kent genelinde açık alanda alkol alımının yasaklandığını duyurdu.


Buna göre; sahil bölgeleri, piknik alanları ve araçlarda alkol tüketilemeyecek. Ayrıca, karara uymayan vatandaşlara da yasal yaptırımlar uygulanacağı kaydedildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, kamu güvenliliği ve genel sağlığın korunması amacıyla böyle bir düzenlemeye gidildiği belirtildi.


İl sınırları içerisinde, çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alan bireylerin engellenmesi ve alkol kullanımını teşvik edenlere karşı tedbirler alınacağı vurgulandı.

Kapsam ve uygulama esasları

Kararın genel esasları ise şu bölgelerde geçerli olacak şekilde belirlendi
  • Kumsalda ve kayalıklarda, Aksu Deresi, Batlama Deresi, Büyük Güre Deresi ve Küçük Güre Deresi kenarında,
  • Parklar, çocuk oyun alanları ve açık hava mekanları
  • Cadde, sokaklar ve meydanlar
  • Piknik alanları, tarihi mekanlar ve mezarlıklar
  • Eğitim kurumları ve kamu binaları
  • İbadethaneler ve eklentileri
  • Terk edilmiş yapılar ve inşaat halindeki alanlar
  • Otogarlar, terminaller ve geçitler
  • Otoyol ve karayolları
  • Araçların içi ve üzeri

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği minibüs ile kafa kafaya çarpışan beton mikserinin sürücüsü Mehmet G.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine konulan Mehmet G., "Ne alkol kullandım ne de uykusuzdum. Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerimin karardığını hatırlıyorum. Ben tansiyon hastasıyım düzenli olarak ilaç kullanırım. Kalp, şeker, tansiyon hastalıkları mevcuttur. Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı. Rahatsızlandığımı düşünüyorum hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Minibüsün sürücüsü Latif Örs ise, beton mikserinin uçar gibi çok hızlı geldiğini durumu fark eder etmez direksiyonu sağa kırdığını anacak kurtaramadığını söyledi.


#Giresun Valiliği
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#Giresun
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