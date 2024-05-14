Giresun Valiliği duyurdu: Açık alanda alkol tüketimi yasaklandı

Giresun Valiliği, kent genelinde açık alanda alkol alımının yasaklandığını duyurdu.
Buna göre; sahil bölgeleri, piknik alanları ve araçlarda alkol tüketilemeyecek. Ayrıca, karara uymayan vatandaşlara da yasal yaptırımlar uygulanacağı kaydedildi.
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, kamu güvenliliği ve genel sağlığın korunması amacıyla böyle bir düzenlemeye gidildiği belirtildi.
İl sınırları içerisinde, çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alan bireylerin engellenmesi ve alkol kullanımını teşvik edenlere karşı tedbirler alınacağı vurgulandı.
Kapsam ve uygulama esasları
- Kumsalda ve kayalıklarda, Aksu Deresi, Batlama Deresi, Büyük Güre Deresi ve Küçük Güre Deresi kenarında,
- Parklar, çocuk oyun alanları ve açık hava mekanları
- Cadde, sokaklar ve meydanlar
- Piknik alanları, tarihi mekanlar ve mezarlıklar
- Eğitim kurumları ve kamu binaları
- İbadethaneler ve eklentileri
- Terk edilmiş yapılar ve inşaat halindeki alanlar
- Otogarlar, terminaller ve geçitler
- Otoyol ve karayolları
- Araçların içi ve üzeri