Giresun'a dev balıkçı barınağı: Bitince Türkiye’nin en büyüğü olacak

Giresun Belediyesi, Uzuncakum mevkiine projelendirilen Su Ürünleri Merkezi’nin yapım çalışmalarına devam ediyor. Tamamlandığında Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağı olacak projede, büyük mendirek uzunluğu 935 metre olup, 260 metre uzunluğunda tali mendirek bulunuyor. Rıhtım uzunluğu 768 metre, çekek yeri uzunluğu ise 360 metre olarak projede yer aldı.

Çalışmaları yerinde takip eden Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Hem Giresun’a hem de bölgeye itibar kazandıracak bu önemli bir proje. Bu proje ile birlikte, Giresun’umuzu bölgesel kalkınmada öncü bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Projenin yapımı 2025 yılında tamamlanmış olacak ve faaliyete geçtiğinde balıkçılarımız, ilimiz ve bölgemiz çok güzel bir eser kazanmış olacak. Balıkçı Barınağı projemiz şimdiden Giresun’umuza hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

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