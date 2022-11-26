Giresun’a şehit ateşi düştü: Baba evi ve mahallesi Türk Bayraklarıyla donatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

Giresun’un Güce ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi’ndeki Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal’ın ailesine yetkililer tarafından acı haber verildi.

İsmail Ünal

Şehidin babası Fehmi ve annesi Sema Ünal’ın yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Güce Belediyesi ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Ünal’ın yakınları, taziye evine akın etti. 6 kardeş olan şehit Ünal’ın, bekâr olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er İsmail ÜNAL yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

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