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Giresun'da 55 bini aşkın samuray arısı doğaya salındı

Giresun'da 55 bini aşkın samuray arısı doğaya salındı

13:0021/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
AA
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Samuray arısı
Samuray arısı

Giresun'da, kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele amacıyla 55 bin 888 samuray arısı doğaya bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, samuray arısı salımının il genelinde belirli plan dahilinde sürdürüldüğü belirtildi.


Samuray arısının Doğu Asya kökenli olduğuna işaret edilen açıklamada, anavatanında kahverengi kokarcayı yüzde 80 kontrol altında tutabildiğinin bilindiği vurgulandı.


  • Samuray arısının diğer arı türleri için herhangi bir risk faktörü oluşturmadığına dikkat çekilen açıklamada, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde bu yıl Giresun için yaklaşık 90 bin samuray arısı üretimi planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personelince il genelinde 16 Haziran'dan itibaren 55 bin 888 samuray arısı salımı gerçekleştirildiği kaydedildi.




#Giresun
#Kahverengi Kokarca
#samuray arısı
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