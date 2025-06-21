Giresun'da 55 bini aşkın samuray arısı doğaya salındı

Samuray arısının diğer arı türleri için herhangi bir risk faktörü oluşturmadığına dikkat çekilen açıklamada, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde bu yıl Giresun için yaklaşık 90 bin samuray arısı üretimi planlandığı aktarıldı.