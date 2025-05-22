Giresun'da acı olay: Anahtarı unuttu, evine çatıdan girmek isterken 5. kattan düşerek öldü

Giresun’da anahtarını evde unutan bir kişi, çatıdan girmeye çalışırken 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Giresun'un Espiye ilçesinde çatı katından evine girmek isteyen kişi, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde yaşayan G.U. (38), anahtarını evde unuttuğu için çatıya çıkarak evine girmek istedi.
Beline bağladığı kabloyla kendisini sarkıtan kişi, kablonun kopması üzerine 5. kattan yere düştü.
Ağır yaralanan G.U, ambulansla götürüldüğü İlçe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.