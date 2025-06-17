Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Giresun
Giresun'da bugün ve yarın denize girişlere izin verilmiyor

Giresun'da bugün ve yarın denize girişlere izin verilmiyor

17:2317/06/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Giresun
Giresun

Karadeniz'de olumsuz koşullar nedeniyle Giresun'da vatandaşların denize girmesine müsaade edilmiyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde denizde oluşan yüksek dalga ve çeken akıntı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı, bugün ve yarın denize girmenin yasaklandığı belirtildi.


Uyarılara riayet edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada,
"Kendi can güvenliğimizin yanı sıra sevdiklerimizin güvenliği için de tedbiri elden bırakmayalım."
ifadesi kullanıldı.



#Giresun
#Karadeniz
#Deniz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
THY kabin memuru alımı 2025: THY Take-Off Kabin memuru alımı başvuru şartları belli oldu