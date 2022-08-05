Giresun’da coşkulu fındık şenliği

Giresun Belediyesi tarafından yeni hasat sezonu öncesi ‘Fındık Hasat Şenliği’ düzenlendi. Teyyaredüzü Mahallesi, Taflancık Mevkiinde gerçekleşen ‘Fındık Hasat Şenliği’ renkli görüntülere sahne olurken, konuklar kemençe ile karşılandı. Şenlikte, ilk olarak fındıklar toplandı ve bahçe içerisinde resim sergisi açıldı. Fındık toplama yarışması büyük heyecana sahne olurken, kemençe ve horan eşliğinde pancar ve mısır ekmeği ikram edildi. Burada açıklamalarda bulunan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, fındık mevsimi içerisinde olduklarını belirterek, “Biz tam tarih olarak değil ama mevsimin girdiğini belirtmek amacıyla 2022 fındık hasadını bugün itibariyle başlatmış olduk” dedi.

FINDIK ÜRETİCİMİZE CİDDİ BİR EKONOMİK DESTEK OLACAK

Fındıkta bu sene öncelikle güzel bir fiyat verildiğine dikkat çeken Şenlikoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir fındık fiyatı ve tabi bu sene rekoltemizde iyi. Dolayısıyla hepsinin birleşmiş olması çiftçimize fındık üreticimize çok ciddi bir ekonomik destek getirmiş olacak. Bölgemizin tabi bu anlamda ekonomik olarak değil fındık bizim hayatımızın her alanında yer alıyor. Çünkü Giresun’dayız yani fındığın kalbindeyiz, fındığın başkentindeyiz. Fındığın tabi Giresun’da başlayan macerası şu anda Türkiye’mizin yaklaşık 16 illinde fındık üretimi ile devam ediyor. Giresun kalite fındığın tabi fiyat farkı ile birlikte kalitesiyle birlikte Giresun’da ayrı bir yeri var. Bu sene ilk defa fındık hasat şenliği düzenliyoruz şehrimizde. Tabi fındık hasat şenliği ile birlikte artık yavaş yavaş bölgemizde fındık hasadını başlatmış olacağız. Fındık üreticilerimizin güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyorum.” dedi.

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