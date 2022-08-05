Gündem Giresunda coşkulu fındık şenliği
GİRESUN

Giresun’da coşkulu fındık şenliği

Giresun Belediyesi tarafından yeni hasat sezonu öncesi ‘Fındık Hasat Şenliği’ düzenlendi. Teyyaredüzü Mahallesi, Taflancık Mevkiinde gerçekleşen ‘Fındık Hasat Şenliği’ renkli görüntülere sahne olurken, konuklar kemençe ile karşılandı

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Giresun’da coşkulu fındık şenliği
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu

Giresun Belediyesi tarafından yeni hasat sezonu öncesi ‘Fındık Hasat Şenliği’ düzenlendi. Teyyaredüzü Mahallesi, Taflancık Mevkiinde gerçekleşen ‘Fındık Hasat Şenliği’ renkli görüntülere sahne olurken, konuklar kemençe ile karşılandı. Şenlikte, ilk olarak fındıklar toplandı ve bahçe içerisinde resim sergisi açıldı. Fındık toplama yarışması büyük heyecana sahne olurken, kemençe ve horan eşliğinde pancar ve mısır ekmeği ikram edildi. Burada açıklamalarda bulunan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, fındık mevsimi içerisinde olduklarını belirterek, “Biz tam tarih olarak değil ama mevsimin girdiğini belirtmek amacıyla 2022 fındık hasadını bugün itibariyle başlatmış olduk” dedi.

FINDIK ÜRETİCİMİZE CİDDİ BİR EKONOMİK DESTEK OLACAK

Fındıkta bu sene öncelikle güzel bir fiyat verildiğine dikkat çeken Şenlikoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir fındık fiyatı ve tabi bu sene rekoltemizde iyi. Dolayısıyla hepsinin birleşmiş olması çiftçimize fındık üreticimize çok ciddi bir ekonomik destek getirmiş olacak. Bölgemizin tabi bu anlamda ekonomik olarak değil fındık bizim hayatımızın her alanında yer alıyor. Çünkü Giresun’dayız yani fındığın kalbindeyiz, fındığın başkentindeyiz. Fındığın tabi Giresun’da başlayan macerası şu anda Türkiye’mizin yaklaşık 16 illinde fındık üretimi ile devam ediyor. Giresun kalite fındığın tabi fiyat farkı ile birlikte kalitesiyle birlikte Giresun’da ayrı bir yeri var. Bu sene ilk defa fındık hasat şenliği düzenliyoruz şehrimizde. Tabi fındık hasat şenliği ile birlikte artık yavaş yavaş bölgemizde fındık hasadını başlatmış olacağız. Fındık üreticilerimizin güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da fındık fiyatını açıkladı: Giresun ve levant kalite fındığın kilosu 54 lira
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da fındık fiyatını açıkladı: Giresun ve levant kalite fındığın kilosu 54 lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la vatandaşın gülümseten fındık fiyatı pazarlığı
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la vatandaşın gülümseten fındık fiyatı pazarlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ziyaretinde ayağının tozuyla fındık bahçesi ziyaret etti. Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bulunan Ordu-Giresun Havalimanı'na indikten sonra yol üzerinde bir fındık bahçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada biraz dinlendi. Fındık bahçesi sahibi Mustafa Yeşilyurt ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra miting alanına geçmek üzere yola çıktı.


Fenerbahçe tur kapısını araladı

Fenerbahçe tur kapısını araladı

​Sarı lacivertliler, Çekya ekibini farklı yenerek avantaj elde etti.
Turu Konyaya bıraktık

Turu Konya'ya bıraktık

​Konyaspor, Vaduz deplasmanından beraberlikle ayrıldı
İzlandada avantajı kaptık

İzlanda'da
avantajı kaptık

​Başakşehir, deplasmandan galibiyetle dönüyor.

İletişim Başkanı Altun: ​KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.