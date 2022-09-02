Giresun’da değişim zamanı

Giresun Belediyesi tarafından, planlanan projelerin bir bölümü kısa zamanda vatandaşların hizmetine sunulurken, diğer projeler için de hazırlıklar sürüyor. Şehre yeni kazanımlar sağlamak için kolları sıvayan Başkan Aytekin Şenlikoğlu’nun talimatlarıyla hedeflenen 3 projeden ikisinin ihalesi sonuçlanırken, bir projenin de ihalesi bugün yapılacak. Bu kapsamda, Açık Spor Kompleksi Rekreasyonu Alanı Düzenlemesi (Doğu Park-Galericiler Sitesi) ve Yöresel Ürün Pazarı ve Çevre Düzenlemesi (Sokakbaşı Meydan) projelerinin yapım işi ihalesi yapıldı. Güre Gençlik Merkezi Projesinin ihalesi ise bugün yapılacak.

ŞEHRİMİZE DEĞER KATACAĞIZ

Vatandaşların ihtiyaçlarını en aza indirmek ve şehre yeni donatılar kazandırmak için yoğun mesai harcadıklarını söyleyen Başkan Aytekin Şenlikoğlu proje hedeflerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını ve planlanan gibi devam ettiğini belirterek: “Göreve geldiğimiz günden bu yana hep birlikte Giresun’umuz için düşünüyor, nasıl daha iyi bir geleceği hep birlikte planlayabiliriz diye çalışıyoruz. Bu kapsamda göreve gelmeden önce vaat ettiğimiz projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Şehrimizde köklü bir değişim gerçekleşiyor. İnşallah en kısa süre içerisinde hayata geçirmeyi planladığımız projelerin hepsini vatandaşlarımızın kullanımına sunarak aynı zamanda ilimizin imajını da değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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