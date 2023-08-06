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Giresun’da denize girip akıntıya kapılan kadın 7,5 saat yüzerek kurtuldu

Giresun'un Espiye ilçesinde tek başına denize giden ve akıntıya kapılarak 7,5 saat suda kalan 41 yaşındaki Feyza Alya Turan, sakin davranıp durmadan yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

00:40 . 6/08/2023 Pazar
AA
Olay yerindeki sağlık ekiplerince tedbir amacıyla sevk edildiği hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Turan, daha sonra taburcu edildi.

Olay yerindeki sağlık ekiplerince tedbir amacıyla sevk edildiği hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Turan, daha sonra taburcu edildi.

Espiye ilçesinin Sakarya köyündeki Batakçay mevkisine dün tek başına gelen 41 yaşındaki Feyza Alya Turan, eşyalarını kıyıda bırakarak öğle saatlerinde denize girdi. Bir süre yüzen Turan, akaryakıt taşıyan gemilerin demirlediği bölgedeki dubanın olduğu yerde akıntıya kapıldı.



Sahildeki bir kişi, akşam saatlerinde Turan'ın sürekli çalan cep telefonunu yanıtlayarak, arayan yakınına bölgede kimsenin olmadığını ancak eşyalar bulunduğunu söyledi.

Turan'ın denize girdiği noktaya gelen yakınları, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. Turan, ekiplerin denizde botla arama yaptığı sırada yüzerek kıyıya çıktı.

Olay yerindeki sağlık ekiplerince tedbir amacıyla sevk edildiği hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Turan, daha sonra taburcu edildi.


"Akşam üstü, 'Herhalde çıkamayacağım' diye düşündüm"


Feyza Alya Turan, gazetecilere, yaklaşık 3 kilometre sürüklendiğini, kurtulmak için hep eşyalarının bulunduğu yöne doğru yüzdüğünü söyledi.

Turan, akşam saatlerinde kıyıda kendisi için bekleyenleri gördüğünü anlatarak, "Jandarmayı görüyorum, ışıklarını görüyorum ama ilerleyemiyorum. Akşam üstü, 'Herhalde çıkamayacağım' diye düşündüm. Sonra yine de mücadeleme devam ettim. Hep sakin kalarak yüzmeye devam ettim, 7,5 saat bilfiil yüzdüm. Dinlenme falan yok, bazı zamanlarda sırt üstü yüzdüm, pozisyon değiştirdim." dedi.

Kıyıya yaklaştığında bir kişinin kendisini kurtarmak için suya girdiğini anlatan Turan, bu kişiye iyi olduğunu, yüzebildiğini söyleyerek karaya çıktığını ifade etti.

Turan, burada kendisini bekleyen sağlık ekipleriyle bir süre şakalaştığını da dile getirerek, 7,5 saatlik yüzme sonrasında ayağa kalkamadığı için hastaneye götürüldüğünü vurguladı.

Denizde paniklemediğini belirten Turan, "Denizle ilgili bir fobim yok. Bana göre deniz karada yürümek gibi, dalgalı da olsa, derin de olsa böyle korkularım yok." diye konuştu.

Turan, denize gireceklere fazla açılmamalarını tavsiye ederek, "Bırakın açılmayı akıntı olduğu günlerde bile denize gitmesinler çünkü akıntı onları hortum gibi çekiyor. Alandasın ama bir metrelik yeri katedemiyorsun, kilometrelerce yüzen bir insan olarak bunu söylüyorum. Ben İstanbul'da adalara giderdim, orada çok akıntı var, orada bile deniz beni bu şekilde sürüklememişti." ifadelerini kullandı.

Turan, bu tür duruma düşenlere sakin olmalarını önererek, "Sakin olsunlar, sakin olmayan insan kendisini boğar, korkudan boğulur, kilitlenir kalır." dedi.



#Giresun
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#akıntı
#Espiye
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