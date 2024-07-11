Giresun'da Ermeniler tarafından kurşuna dizilerek katledilen köylüler için anıt yapılacak

"1916-18 yıllarındaki işgal sırasında Rus askerleri arasında bulunan Ermeni askerlerinin Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki köylerde yağma ve katliamlar yaptığı tarihi araştırmalarla bilinmektedir. Maksutlu köyünde de benzer olaylar yaşanmıştır. Rus işgali döneminde eli silah tutan erkeklerden oluşan yaklaşık 40 kişilik köylümüzün Rus işgal güçleri tarafından kurşuna dizilerek şehit edildiği bölgeye giderek incelemelerde bulunduk. Karadere ile Maksutlu köylerinin kesiştiği bir mezra olan Dikmetaş Tepesi Kaşüstü Düzlüğünde bulunan bölge hakkında Maksutlu Köyü Muhtarı Fevzi Aksu'dan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda gerekli tarihi araştırmalar yapılarak, bölgenin 'Şehitlik' olarak anıtlaştırılması için gerekli çalışmaları başlattık"