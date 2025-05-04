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Giresun'da heyelan yolu ulaşıma kapattı

Giresun'da heyelan yolu ulaşıma kapattı

11:554/05/2025, Pazar
DHA
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Heyelan temizleme çalışmalarının ardından yolun ulaşıma açılması bekleniyor.
Heyelan temizleme çalışmalarının ardından yolun ulaşıma açılması bekleniyor.

Giresun'da 'da meydana gelen heyelanda Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu, ulaşıma kapandı.

Dereli ilçesinin Pınarlar Göksu Travertenleri mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları sürüklenerek, Yavuzkemal beldesi yolunu ulaşıma kapattı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, Karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi.


Çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınan bölgede Karayolları ekiplerinin heyelan temizleme çalışmalarının ardından yolun ulaşıma açılması bekleniyor.





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