Gündem Giresunda Pazar Caddesinin ilk etabında ışıklar yandı
GİRESUN

Giresun'da Pazar Caddesi'nin ilk etabında ışıklar yandı

Giresun Belediyesi’nin ‘Prestij Cadde’ projelerinden biri olan ‘Aksu Mahallesi Pazar Caddesi’nin ilk etabı tamamlandı ve dekoratif aydınlatmalar yakıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Giresunda Pazar Caddesinin ilk etabında ışıklar yandı
Pazar Caddesi ışıl ışıl oldu.

Giresun Belediyesi’nin ‘Prestij Cadde’ projelerinden biri olan ‘Aksu Mahallesi Pazar Caddesi’nin ilk etabı tamamlandı ve dekoratif aydınlatmalar yakıldı. Çok güzel bir görüntüye ve modern bir yapıya bürünen Pazar Caddesi’nin ilk etabı, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşların katılımıyla açıldı. İkinci etapta ise detaylı çalışmalar devam ederken kısa zaman içerisinde bitirilerek Eğitim Araştırma Hastanesine kadar olan bölüm de tamamlanacak. Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Şehrimizde artık modern bir yaşamı paylaşmak istiyoruz ve bunun için şehrimize güzellik kazandıracak.

Dengeli bir maçtı

'Dengeli bir maçtı'

​​Domenec Torrent, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile berabere kaldı.
Rusya yine sivilleri hedef aldı: Tahliye bekleyenlerin saklandığı okul vuruldu

Bayrak sevgisini köprüye taşıdı

Bayrak sevgisini köprüye taşıdı

Altı yıldır her gün te tek kontrol ediyor.

​Polisin ihbar üzerine gittiği evde duygulandıran görüntü.

İstanbul Esenyurt'ta ilginç hırsızlık vakası.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.