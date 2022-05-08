Giresun'da Pazar Caddesi'nin ilk etabında ışıklar yandı

Giresun Belediyesi’nin ‘Prestij Cadde’ projelerinden biri olan ‘Aksu Mahallesi Pazar Caddesi’nin ilk etabı tamamlandı ve dekoratif aydınlatmalar yakıldı. Çok güzel bir görüntüye ve modern bir yapıya bürünen Pazar Caddesi’nin ilk etabı, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşların katılımıyla açıldı. İkinci etapta ise detaylı çalışmalar devam ederken kısa zaman içerisinde bitirilerek Eğitim Araştırma Hastanesine kadar olan bölüm de tamamlanacak. Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Şehrimizde artık modern bir yaşamı paylaşmak istiyoruz ve bunun için şehrimize güzellik kazandıracak.