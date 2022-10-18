Giresun'da şehir altyapısının röntgeni çekiliyor

Bu sistem ile birlikte yer altında bulunan yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu hatları ile diğer kurumların hatlarının tespiti yapılıp, kayıp rögar ve kayıp vanalara da ulaşılıyor, tüm hatların konumları, çapları, cinsi ve uzunlukları belirlenerek, şehrin mevcut altyapısı sisteme işleniyor.

Giresun Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Çoğu jeofizik arama yöntemleri gibi yeraltını kazısız olarak radar dalgaları ile haritalamaya yarayan bir jeofizik metot olan bu çalışmayla birlikte şehirde son 2,5 yıllık süreçte Organize Sanayi Bölgesi dâhil toplam 285 bin 541 metrekare alan sayısallaştırılarak, 109 kez su kanal ekipleri ile hat tespit çalışması yapıldı. 46,647 metre su borusu ölçümü, 15,497 metre Telekom hattı ölçümü,7,909 metre doğalgaz borusu ölçümü, 17,463 metre kanal borusu ölçümü, 16,483 metre elektrik hattı ölçümü gerçekleştirildi. Su, kanal, Telekom, doğalgaz, elektrik hatlarında toplamda 103,859 metre hat sayısallaştırması yapılarak veriler bilgisayar ortamında haritalandırıldı. 2,244 rögar kapağı, mazgal, 648 Telekom bağlantı kapağı, 170 su vanası, 151 doğalgaz vanası, 113 elektrik panosu verileri sisteme işlendi.

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Su-Kanal-Telekom-Doğalgaz-Elektrik toplamında 3,326 kapak-vana-pano verisi, Giresun Belediyesi’ne ait 638 aydınlatma direği sisteme işlenerek haritalandırıldı. 300 kayıp rögar kapağı-su vanası bulunarak haritalandırıldı. Şehir genelinde tüm mahalle, cadde ve sokaklarda uygulanacak bu çalışma ile geniş kapsamlı 3 boyutlu haritalar hazırlanacağı ve yüzde 40’lık bölümün de haritalaştırılması için çalışmalar devam etmektedir” denildi.

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