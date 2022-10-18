Gündem Giresunda şehir altyapısının röntgeni çekiliyor
GİRESUN

Giresun'da şehir altyapısının röntgeni çekiliyor

Giresun Belediyesi, ‘Jeoradar Sistemi’ ile şehrin altyapısının röntgenini çekmeye devam ediyor. Yaklaşık 2,5 yıl önce uygulamaya konulan Jeoradar Sistemi ile şu ana kadar şehir merkezinin yüzde 60’ı tarandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Giresunda şehir altyapısının röntgeni çekiliyor
Giresun

Bu sistem ile birlikte yer altında bulunan yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu hatları ile diğer kurumların hatlarının tespiti yapılıp, kayıp rögar ve kayıp vanalara da ulaşılıyor, tüm hatların konumları, çapları, cinsi ve uzunlukları belirlenerek, şehrin mevcut altyapısı sisteme işleniyor.

Giresun Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Çoğu jeofizik arama yöntemleri gibi yeraltını kazısız olarak radar dalgaları ile haritalamaya yarayan bir jeofizik metot olan bu çalışmayla birlikte şehirde son 2,5 yıllık süreçte Organize Sanayi Bölgesi dâhil toplam 285 bin 541 metrekare alan sayısallaştırılarak, 109 kez su kanal ekipleri ile hat tespit çalışması yapıldı. 46,647 metre su borusu ölçümü, 15,497 metre Telekom hattı ölçümü,7,909 metre doğalgaz borusu ölçümü, 17,463 metre kanal borusu ölçümü, 16,483 metre elektrik hattı ölçümü gerçekleştirildi. Su, kanal, Telekom, doğalgaz, elektrik hatlarında toplamda 103,859 metre hat sayısallaştırması yapılarak veriler bilgisayar ortamında haritalandırıldı. 2,244 rögar kapağı, mazgal, 648 Telekom bağlantı kapağı, 170 su vanası, 151 doğalgaz vanası, 113 elektrik panosu verileri sisteme işlendi.

Su-Kanal-Telekom-Doğalgaz-Elektrik toplamında 3,326 kapak-vana-pano verisi, Giresun Belediyesi’ne ait 638 aydınlatma direği sisteme işlenerek haritalandırıldı. 300 kayıp rögar kapağı-su vanası bulunarak haritalandırıldı. Şehir genelinde tüm mahalle, cadde ve sokaklarda uygulanacak bu çalışma ile geniş kapsamlı 3 boyutlu haritalar hazırlanacağı ve yüzde 40’lık bölümün de haritalaştırılması için çalışmalar devam etmektedir” denildi.

Giresun'da şaşkına çeviren olay: Duran otomobile çarpıp kendisini yere attı
GÜNDEM
Giresun'da şaşkına çeviren olay: Duran otomobile çarpıp kendisini yere attı

Giresun’da fındık fiyatı düşüşe geçti
GÜNDEM
Giresun’da fındık fiyatı düşüşe geçti
Deprem gibi

Deprem gibi

İstanbul'da mahalleli sokağa döküldü.
561 kilometre uzaktaki hedefini vurdu

561 kilometre uzaktaki hedefini vurdu

Yerli Füze 'Tayfun' Rize'de ateşlendi.
İbrahim Kalından Yunanistanın adaları silahlandırmasına tepki: Her türlü sonucu olur karşılıksız kalmaz

​Bakan Soylu: 543 kişi gözaltına alındı.

Kılıçdaroğlu'na ABD ziyareti tepkisi: Kimlerle fiskos yaptın

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.