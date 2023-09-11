|
Gündem

Giresun’da şüpheli paket alarmı

Giresun şehir merkezinde çöp kutusunun yanına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu.

17:36 . 11/09/2023 Pazartesi
IHA
Şüpheli paket fünye ile patlatıldı.

Şüpheli paket fünye ile patlatıldı.

Giresun’da Gazi Caddesi üzerinde Şeyh Keramettin Camii önündeki çop kutusunun yanına bırakın şüpheli kutu vatandaşların ihbarı üzerine polisi harekete geçirdi. Şüpheli paket ihbarı üzerine olay yeri gelen polis ekipleri bölgeyi kordon altına aldı. Çevredeki iş yerlerinin boşaltılmasının ardından bomba imha ekipleri olay yerine geldi.

Daha sonra şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Ardından paket incelenirken kayda değer birşey bulunamadı. Olayın ardından Gazi Caddesi ulaşıma açıldı.

'Hiç bir şey olmamış gibi'

Cadde üzerinden yayın yapan bir kameranın kaydında saat 15:30 sıralarında bir temizlik görevlisi çöpün içinden çıkardığı poşetteki kutuyu açarak içindeki ayakkabıyı aldığı görüldü. Daha sonra ayakkabının kutusunu çöpün yayına bırakarak alandan uzaklaştığı belirlendi.

Tüm bu yaşananların ardından aynı temizlik görevlisi durumdan habersiz olay yerine gelerek fünyenin patlatılmasından sonra çevreye saçılan çöp parçalarını temizledi.



#Giresun
#Bomba
#İhbar
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bakan Şimşek'ten Kredi Kullanımı Sınırlamasına İlişkin Açıklama