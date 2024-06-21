Giresun'da üç erkek kardeş aynı gün nikah kıydı

Giresun 'un Dereli ilçesi Kuşluhan Mahallesi sakinlerinden Selami, Murat ve Sinan Saray kardeşler, aynı anda nikah masasına oturarak ilginç anların yaşanmasına sebep oldular.





2 yılı aşkın süredir birlikte oldukları kız arkadaşları Kübra Cömert, Serap Yıldırım ve Sevda Yıldız ile aynı anda nikah masasına oturan 3 kardeş, törene katılanlara ilginç bir deneyim yaşattı. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin kıydığı nikah töreni ilginç anlara sahne oldu.





Tören öncesinde duygularını aktaran Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, "İlk duyduğumda ben de çok heyecanlandım. Daha önce eşi benzeri olan bir durum mu bilemiyorum ama bu nikahı kıyma şerefini bana lütfettikleri için heyecanlandım ve koşarak buraya geldim. Acaba ekonomik şartların iyiliğinden mi yoksa kötülüğünden mi yaptılar diye sordum nikah memuru arkadaşımıza, insanlar artık düğün bile yapıyor mu yoksa diye. Nikah memurumuz ‘böyle daha ekonomik oluyor' dedi" ifadelerini kullandı.









Nikah sonrası 3 kardeş annelerinin kucağına oturdu





Nikah sonrası tekerlekli sandalyede oturan annelerinin kucağına oturarak fotoğraf çektiren üç kardeş, duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldular.





Üç kardeşten en büyüğü Selami Saray, "Biz üç erkek kardeş tamamen tesadüfi aynı yıl ve aynı ayda evlenme talebimiz olunca birlikte nikah kıymaya karar verdik. Umarım mutluluğumuz da bir olur. Biz şanslıyız. Bizim düğünümüz yarın. Kardeşlerimin düğünleri birer ay arayla önümüzdeki aylarda olacak. Benim eşim Giresunlu kardeşlerimin eşleri İzmir ve Eskişehir'de olacak. Birer ay arayla düğünlerimizi yapacağız" diye konuştu.





"Tüm aileyi bir araya getirdik"





Abileriyle birlikte evlenen en küçük kardeş Sinan Saray ise, "Aile büyüklerimiz bizim sürekli düğünlerimizi bir arada yapmamızı istiyorlardı. Biz de birlikte nikâh kıyarak, akrabalarımızı ve dostlarımızı bir araya getirdik" şeklinde konuştu.











